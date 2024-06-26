Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов объявили о разводе

Напомним, звезды мировой оперы встретились в 2014 году в Риме во время совместной работы над оперой Джакомо Пуччини «Манон Леско». Пара поженилась в 2015 году в Вене, где они и проживали постоянно. До брака с Юсуфом Анна встречалась с уругвайским оперным исполнителем Эрвином Шроттом, от которого у певицы есть сын Тьяго Аруа.