Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов объявили о разводе

Одна из самых красивых пар мировой оперы объявила о расставании: тенор Юсиф Эйвазов и сопрано Анна Нетребко сообщили о разводе спустя 10 лет отношений. Заявление супругов опубликовало издание Austria Presse-Agentur.
Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов
Заявление пары
«После десяти счастливых лет, проведенных вместе, мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. <...> Мы с нетерпением ждём уже анонсированных и будущих совместных выступлений. <...> Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев и благодарим всех за уважение к нашей частной жизни».
Напомним, звезды мировой оперы встретились в 2014 году в Риме во время совместной работы над оперой Джакомо Пуччини «Манон Леско». Пара поженилась в 2015 году в Вене, где они и проживали постоянно. До брака с Юсуфом Анна встречалась с уругвайским оперным исполнителем Эрвином Шроттом, от которого у певицы есть сын Тьяго Аруа.
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