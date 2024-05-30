Слух дня: Канье Уэст приедете на Петербургский международный экономический форум

В четверг Telegram-канал Mash опубликовал копию контракта, заключенного с Канье Уэстом на выступление в столичных «Лужниках»: авторы утверждали, что в их распоряжении есть все семь страниц договора, подписанного якобы супругой исполнителя Бьянкой Цензори, которая сейчас заведует всеми делами артиста. Согласно документам, если будут выполнены все условия Канье — исполнитель требует оформления виз и всех необходимых документов за счет организаторов, первый класс, пятизвёздочный отель для всей команды, а также бронированный автомобиль и охрану — Уэст выступит перед жителями Москвы уже 8 июня. Стоит отметить, что эта же дата называлась несколько недель назад, когда информация о возможной приезде артиста в Россию только появилась в Telegram-каналах.

После появления сканов документов выступил президент корпорации-организатора концертов зарубежных звезд PMI Евгений Финкельштейн. Он заявил, что появившаяся информация — обыкновенный фейк. «Когда ты выкладываешь это в Telegram-канал или желтую прессу, то это звучит как бред или способ заработать, и контракта не будет», — заявил он.

Но после заявления Евгения в сеть попали страницы рассылки концертного агентства, в которых говорится уже не только о шоу в «Лужниках», но и о возможном приезде Канье на ПМЭФ 6-7 июня, где он якобы должен дать концерт и поучаствовать в вечеринке некого модного бренда (некоторые решили, что речь идет о Yeezy). Также озвучивалась стоимость возможного выступления бывшего супруга Ким Кардашьян: речь идет о 230 миллионах рублей.