Диана Вишнева, Зендая и Дэми Мур: самые яркие звездные выходы недели

Самым ярким выходом этой недели стало появление Пэрис Джексон с братьями-тезками — оба Принца Майкла — на ковровой дорожке премьеры мюзикла об отце. Дети легенды поп-сцены практически не появляются вместе на людях, но ради показа MJ: The Musical они сделали исключение и доехали до столицы Великобритании, где и состоялось шоу. Для выхода Пэрис выбрала платье Giambattista Valli.