Диана Вишнева, Зендая и Дэми Мур: самые яркие звездные выходы недели

Дему Мур на гала-вечере, Зендая на показе нового фильма, Пэрис Джексон на премьере мюзикла об отце и другие звезды, которые обратили на себя внимание на прошлой неделе.
Пэрис Джексон
Самым ярким выходом этой недели стало появление Пэрис Джексон с братьями-тезками — оба Принца Майкла — на ковровой дорожке премьеры мюзикла об отце. Дети легенды поп-сцены практически не появляются вместе на людях, но ради показа MJ: The Musical они сделали исключение и доехали до столицы Великобритании, где и состоялось шоу. Для выхода Пэрис выбрала платье Giambattista Valli.
Деми Мур
Деми Мур стала гостьей вечера издания The Hollywood Reporter. Актриса, которая, кажется, просто не знает, как можно плохо выглядеть, примерила для мероприятия платье и футуристичное колье в виде огромного глаза от Schiaparelli.
Зендая
В конце рабочей недели все fashion Telegram-каналы пестрили восторженными отзывами на новый выход актрисы — Зендая появилась на премьере фильма «Претенденты» в Сиднее в кастомном наряде от Loewe.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Супруга Джейсона Стэйтема воплощает в жизнь один из самых спорных трендов последнего времени: модель во время отдыха в Италии продемонстрировала образы в стиле «жены мафиози».
Диана Вишнева
Диана Вишнева открыла XII сезона Context. Diana Vishneva на Левашовском хлебозаводе, а мы в очередной раз убедились, что нет в России лучшего амбассадора понятия «тихая роскошь».
Комментарии (0)