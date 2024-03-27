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Екатерина и Игорь Смольниковы стали родителями в третий раз

Благотворитель и основательница бренда спортивной одежды Екатерина Смольникова поделилась радостной новостью: супруга футболиста рассказала, что у них с Игорем родилась дочка. 

Екатерина Смольникова
Архив героев
Екатерина Смольникова

Напомним, Екатерина и Игорь познакомились, когда футболист играл за московский «Локомотив». После перехода Смольникова в «Зенит» пара перебралась в Петербург. У супругов уже есть двое детей – родившейся в 2012 году Александр и появившейся на свет в 2014 Лука. Мальчики пошли по стопам отца – они оба занимаются профессионально футболом. 

Первое фото дочери
Архив героев

Первое фото дочери 

Архив героев

Екатерина Смольникова

О рождении дочери

20.03.2024. Добро пожаловать, доченька! Друзья, вижу все ваши поздравления! Спасибо вам всем большое! Мы уже дома, наслаждаемся счастьем, долгожданной доченькой. Я пока в космосе. От эмоций, которые разливаются по мне океаном любви и нежности. 

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Екатерина Смольникова

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