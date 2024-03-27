Екатерина и Игорь Смольниковы стали родителями в третий раз

Напомним, Екатерина и Игорь познакомились, когда футболист играл за московский «Локомотив». После перехода Смольникова в «Зенит» пара перебралась в Петербург. У супругов уже есть двое детей – родившейся в 2012 году Александр и появившейся на свет в 2014 Лука. Мальчики пошли по стопам отца – они оба занимаются профессионально футболом.