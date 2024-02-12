Бейонсе, Джей Ло, Дэвид и Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон: самые яркие рекламные ролики «Супербоула-2024»

Один из самых ярких рекламных роликов. Cюжетный твист минутного видео заключается в том, что звездные герои не могут вспомнить вещи, которые были знаковыми в их судьбе: Дженнифер Энистон не узнает Дэвида Швиммера, с котором провела вместе десять лет на съемочной площадке «Друзей», Виктория и Дэвид Бекхэм не могут назвать группу, сделавшую экс-posh популярной, певец Ашер, ставший хэдлайннером «Супербоула» в 2024, рассуждает о том, как было здорово выступить в перерыве финального матча, а татуированный музыкант Jelly Roll никак не может понять, как на нем появились эти «каляки-маляки». Провал в памяти произошел после того, как звезды узнали, что сейчас Uber Eats доставляет не только еду: «Чтобы запомнить что-то новое, нужно забыть что-нибудь старое», — подытоживает Энистон.