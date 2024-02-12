Бейонсе, Джей Ло, Дэвид и Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон: самые яркие рекламные ролики «Супербоула-2024»

«Супербоул» смотрят не только из-за большой любви к спорту, но и из-за традиционного концерта, а также из-за рекламной паузы. Во время перерыва бренды, несмотря на всю дороговизну — стоимость показа 30 секундного ролика достигает $7 млн — стараются показать свои лучшие промо, в которых задействуют звезд первой величины: от Бена Аффлека и Дженнифер Лопес до Бейонсе и Cardi B.
Дэвид и Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, Ашер для Uber Eats
Один из самых ярких рекламных роликов. Cюжетный твист минутного видео заключается в том, что звездные герои не могут вспомнить вещи, которые были знаковыми в их судьбе: Дженнифер Энистон не узнает Дэвида Швиммера, с котором провела вместе десять лет на съемочной площадке «Друзей», Виктория и Дэвид Бекхэм не могут назвать группу, сделавшую экс-posh популярной, певец Ашер, ставший хэдлайннером «Супербоула» в 2024, рассуждает о том, как было здорово выступить в перерыве финального матча, а татуированный музыкант Jelly Roll никак не может понять, как на нем появились эти «каляки-маляки». Провал в памяти произошел после того, как звезды узнали, что сейчас Uber Eats доставляет не только еду: «Чтобы запомнить что-то новое, нужно забыть что-нибудь старое», — подытоживает Энистон.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес для Dunkin’ Donuts
Если в прошлом году Бен Аффлек торговал пончиками, то в этом актер решил переквалифицироваться в рэп-исполнителя и покорить своим выступление Дженнифер Лопес. Помочь с этой затеей обладателю премии «Оскар» вызвались его давний друг Мэтт Дэймон и игрок в американский футбол Том Брэди. Последнему, кстати, даже удалось удивить своим талантом исполнительницу хита Jenny from the Block.
Зак Брафф, Джейсон Момоа и Дональд Фейсон для T-Mobile
Зак Брафф и Дональд Фейсон, сыгравшие закадычных друзей Джея Ди и Тёрка в сериале «Клиника», вместе с Джейсоном Момоа исполнили кавер на песню Flashdance What A Feeling Айрин Кара, а попутно рассказали о преимуществах интернета от телекоммуникационной компании T-Mobile.
Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито для State Farm Insurance
Арнольд Шварценеггер может, кажется, все: и двух милых ушастых щеночков из пожара спасти, и управлять вертолетом, и девушку из огня вынести. Но есть то, что не дается даже железному Арни: по сюжету рекламного ролика страховой компании, актер никак не может произнести несколько слов с правильным акцентом — ему не дается фраза «Like a good neighbor» — а поэтому ему на помощь приходит его старый приятель Дэнни ДеВито.
Бейонсе для Verizon Communications
На протяжении всего ролика исполнительница вместе со своим партнером пытаются сломать 5G интернет от компани Verizon Communications. В ход идут все возможные методы хайпа: от выступления в космосе до выдвижения своей кандидатуры на пост президента США (сомнений нет, что у кого-кого, а у нее бы точно получилось избраться). Все попытки, разумеется, не увенчались никаким успехом, но звезда говорит, что ее не сломать, а для того, чтобы все-таки покончить с интернетом от Verizon Communications, Бейонсе собирается выпустить новый сингл.
Крис Дженнер для Oreo
Печенье Oreo помогает принимать судьбоносные решения: от разрешения на въезд в Трою деревянного коня до согласия Крис Дженнер на съемки реалити-шоу о ее семье.
Кристофер Уокен для BMW
Актеру не дают прохода люди, которые пытаются подражать его уникальной манере речи. Закадровый голос, подводя итог, замечает, что есть только один настоящий Кристофер Уокен и одна оригинальная машина BMW i5 M60, а все остальное — просто имитация. Кстати, ролик был признан рекламными критиками одним из лучших промо в перерыве «Супербоула».
Дженна Ортега для Doritos
Две пожилые дамы готовы побороться за последнюю пачку чипсов Doritos Dinamita. Сражаясь за желаемое, они не пожалеют никого, даже Дженну Ортегу.
Cardi B для NYX Cosmetics
NYX Cosmetics выпустил блеск, который увеличивает губы. После того, как Cardi B его удачно прорекламировала, в больницах выстроились толпы мужчин, которые наносили make up-средство не совсем на то место. Как итог, косметическому гиганту пришлось выпустить заявление, что блеск работает только на губах.
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