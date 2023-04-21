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Герои

Красная дорожка открытия 45-ого Московского международного кинофестиваля 2023: как это было?

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20 апреля 2023 года в театре «Россия» прошла церемония открытия 45-го Московского Международного кинофестиваля. Мероприятие посетили Татьяна Михалкова, Ирина Горбачева, Кристина Асмус и многие другие. А главные призы (статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на коне, поражающего копьем дракона) изготовила компания Mercury.

Архивы пресс-служб

Ирина Горбачева

Архивы пресс-служб

Кристина Асмус 

Архивы пресс-служб

Мария Шумакова в серьгах Mercury

Архивы пресс-служб

Елена Летучая в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Никита Тарасов

Архивы пресс-служб

Светлана Иванова в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Ида Галич и Надежда Стрелец

Архивы пресс-служб

Настасья Самбурская

Архивы пресс-служб

Екатерина Гусева

Архивы пресс-служб

Анна Александрова

Архивы пресс-служб

Ксения Алферова и Егор Бероев

Архивы пресс-служб

Лидия Вележева и Алексей Гуськов

Архивы пресс-служб

Анна Снаткина в украшениях Mercury

Стартовал один из самых ожидаемых кинофестивалей этой весны — ММКФ, который продлится с 20 по 27 апреля. В этот раз будет представлено около 200 лент с нетривиальной географией: от Аргентины до Ближнего Востока (насчитали более 60 стран). Жюри возглавил индийский режиссер и продюсер Рахуль Равель, а откроется показ новой работой Бориса Хлебникова «Снегирь».

Архивы пресс-служб

Татьяна Михалкова в серьгах Mercury

Архивы пресс-служб

Юлия Прокип серьги и колье Mercury

Архивы пресс-служб

Жасмин в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Рената Пиотровски в колье Mercury

Архивы пресс-служб

Алена Бабенко в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Евгения Соляных в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Анна Пескова в серьгах Mercury

Архивы пресс-служб

Лянка Грыу

Архивы пресс-служб

Андрей Шаронов и Дарья Поверенова

Архивы пресс-служб

Мария Шумакова в украшениях Mercury

Какие фильмы будут бороться за главный приз 45-го ММКФ
1. "След зверя" (Сербия),
2. "Те, кто внизу" (Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай),
3. "Три брата" (Чили),
4. "ФИ1.618" (Болгария, Канада),
5. "Черная Луна" (Мексика),
6. "Хрупкие цветы в потоке дней" (Япония),
7. "14+: Продолжение" (Россия),
8. "Запах греха" (Бангладеш),
9. "Невеста мертвеца" (Румыния, Франция),
10. "Первая любовь" (Россия),
11. "Потерянный рай" (Китай),
12. "Путь к успеху" (Аргентина)

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