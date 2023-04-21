Красная дорожка открытия 45-ого Московского международного кинофестиваля 2023: как это было?

Стартовал один из самых ожидаемых кинофестивалей этой весны — ММКФ, который продлится с 20 по 27 апреля. В этот раз будет представлено около 200 лент с нетривиальной географией: от Аргентины до Ближнего Востока (насчитали более 60 стран). Жюри возглавил индийский режиссер и продюсер Рахуль Равель, а откроется показ новой работой Бориса Хлебникова «Снегирь».