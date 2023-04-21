Красная дорожка открытия 45-ого Московского международного кинофестиваля 2023: как это было?

20 апреля 2023 года в театре «Россия» прошла церемония открытия 45-го Московского Международного кинофестиваля. Мероприятие посетили Татьяна Михалкова, Ирина Горбачева, Кристина Асмус и многие другие. А главные призы (статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на коне, поражающего копьем дракона) изготовила компания Mercury.
Ирина Горбачева
Кристина Асмус
Мария Шумакова в серьгах Mercury
Елена Летучая в украшениях Mercury
Никита Тарасов
Светлана Иванова в украшениях Mercury
Ида Галич и Надежда Стрелец
Настасья Самбурская
Екатерина Гусева
Анна Александрова
Ксения Алферова и Егор Бероев
Лидия Вележева и Алексей Гуськов
Анна Снаткина в украшениях Mercury
Стартовал один из самых ожидаемых кинофестивалей этой весны — ММКФ, который продлится с 20 по 27 апреля. В этот раз будет представлено около 200 лент с нетривиальной географией: от Аргентины до Ближнего Востока (насчитали более 60 стран). Жюри возглавил индийский режиссер и продюсер Рахуль Равель, а откроется показ новой работой Бориса Хлебникова «Снегирь».
Татьяна Михалкова в серьгах Mercury
Юлия Прокип серьги и колье Mercury
Жасмин в украшениях Mercury
Рената Пиотровски в колье Mercury
Алена Бабенко в украшениях Mercury
Евгения Соляных в украшениях Mercury
Анна Пескова в серьгах Mercury
Лянка Грыу
Андрей Шаронов и Дарья Поверенова
Мария Шумакова в украшениях Mercury
Какие фильмы будут бороться за главный приз 45-го ММКФ
1. "След зверя" (Сербия),
2. "Те, кто внизу" (Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай),
3. "Три брата" (Чили),
4. "ФИ1.618" (Болгария, Канада),
5. "Черная Луна" (Мексика),
6. "Хрупкие цветы в потоке дней" (Япония),
7. "14+: Продолжение" (Россия),
8. "Запах греха" (Бангладеш),
9. "Невеста мертвеца" (Румыния, Франция),
10. "Первая любовь" (Россия),
11. "Потерянный рай" (Китай),
12. "Путь к успеху" (Аргентина)
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