«Содержанки» теперь в Петербурге! Рассказываем, как прошла премьера нового сезона сериала

15 февраля прошел бранч по случаю выхода нового (петербургского!) сезона сериала «Содержанки». Рассказываем, как прошло мероприятие, гости которого сияли в бриллиантах Mercury.
В Yauza Plaza собрался весь московский свет, чтобы отметить премьеру заключительного сезона «Содержанок». Среди гостей были замечены Полина Сидихина, Никита Ефремов, Алексей Жидковский и многие другие. Действие четвертого сезона с уже привычными убийствами, интригами и романтическими драмами развернется в Санкт-Петербурге.
Так что если вы скучали по выступлениям Сабины Ахмедовой, козням героини Александры Ребенок и пикантным сценам с Дарьей Мороз, скорее включайте START и погружайтесь в московскую жизнь в декорациях Петербурга. Бонус! В картине появится множество новых лиц, включая турецких и европейских актеров. И если на вопрос — кого убьют, мы пока не можем ответить, зато точно знаем, что ближайший год будем напевать песню Шуры «Ты не верь слезам», которую в сериале исполнила Сабина.
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