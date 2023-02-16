«Содержанки» теперь в Петербурге! Рассказываем, как прошла премьера нового сезона сериала

Так что если вы скучали по выступлениям Сабины Ахмедовой, козням героини Александры Ребенок и пикантным сценам с Дарьей Мороз, скорее включайте START и погружайтесь в московскую жизнь в декорациях Петербурга. Бонус! В картине появится множество новых лиц, включая турецких и европейских актеров. И если на вопрос — кого убьют, мы пока не можем ответить, зато точно знаем, что ближайший год будем напевать песню Шуры «Ты не верь слезам», которую в сериале исполнила Сабина.