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«Содержанки» теперь в Петербурге! Рассказываем, как прошла премьера нового сезона сериала

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15 февраля прошел бранч по случаю выхода нового (петербургского!) сезона сериала «Содержанки». Рассказываем, как прошло мероприятие,  гости которого сияли в бриллиантах Mercury.

Онлайн-кинотеатр START

Дарья Мороз в серьгах Mercury из коллекции Classic

Онлайн-кинотеатр START

Александра Ребенок в колье и серьгах Mercury из коллекции Classic

Онлайн-кинотеатр START

Никита Ефремов в часах Chopard из коллекции Alpine Eagle

Онлайн-кинотеатр START

Пелагея Невзорова

В Yauza Plaza собрался весь московский свет, чтобы отметить премьеру заключительного сезона «Содержанок». Среди гостей были замечены Полина Сидихина, Никита Ефремов, Алексей Жидковский и многие другие. Действие четвертого сезона с уже привычными убийствами, интригами и романтическими драмами развернется в Санкт-Петербурге.

Онлайн-кинотеатр START

Сабина Ахмедова 

Онлайн-кинотеатр START

Полина Сидихина в серьгах, кулоне и браслете Mercury из коллекции Classic

Онлайн-кинотеатр START

Александра Ревенко и Михаил Конев

Онлайн-кинотеатр START

Регина Тодоренко и Наталья Подольская 

Так что если вы скучали по выступлениям Сабины Ахмедовой, козням героини Александры Ребенок и пикантным сценам с Дарьей Мороз, скорее включайте START и погружайтесь в московскую жизнь в декорациях Петербурга. Бонус! В картине появится множество новых лиц, включая турецких и европейских актеров. И если на вопрос — кого убьют, мы пока не можем ответить, зато точно знаем, что ближайший год будем напевать песню Шуры «Ты не верь слезам», которую в сериале исполнила Сабина.

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