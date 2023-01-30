Никита Ефремов, Елена Лядова, Иван Янковский: гости красной дорожки премии «Золотой орел 2023»

27 января 2023 года на киноконцерне «Мосфильм» состоялась церемония вручения кинонаград «Золотой орел». Мероприятие посетили звезды отечественного кинематографа: Елена Лядова, Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской, Никита Ефремов и другие. Для красной дорожки они выбрали украшения Mercury и образы от русских кутюрье.