Никита Ефремов, Елена Лядова, Иван Янковский: гости красной дорожки премии «Золотой орел 2023»

27 января 2023 года на киноконцерне «Мосфильм» состоялась церемония вручения кинонаград «Золотой орел». Мероприятие посетили звезды отечественного кинематографа: Елена Лядова, Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской, Никита Ефремов и другие. Для красной дорожки они выбрали украшения Mercury и образы от русских кутюрье.
Диана Пожарская в Sashaverse и украшениях Mercury и Иван Янковский в Mastersuit Bespoke
Юлия Хлынина в украшениях Mercury
Александра Урсуляк в Tegin и украшениях Mercury
Анна Слю в Prada и украшениях Mercury
Анна Снаткина в украшениях Mercury
Владимир Вдовиченко и Елена Лядова в украшениях Mercury
Дарья Балабанова в украшениях Mercury
Екатерина Климова в Tatyana Kochnova Alelier и украшениях Mercury
Никита Ефремов в часах Chopard
Софья Присс в украшениях Mercury
Марина Зудина в Yanina Couture и украшениях Mercury
Лучший фильм: «Чемпион мира»
Лучший режиссер: Алексей Сидоров («Чемпион мира»)
Лучший сценарий: Пётр Тодоровский («Здоровый человек»)
Лучшая актриса в кино: Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»)
Лучшая актриса онлайн-сериала: Анна Михалкова («Алиса не может ждать»)
Лучший актер в кино: Иван Янковский («Чемпион мира»)
Лучший актер онлайн-сериала: Никита Ефремов («Нулевой пациент»)
Лучшая актриса второго плана: Дарья Балабанова («Здоровый человек»)
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