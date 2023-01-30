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Никита Ефремов, Елена Лядова, Иван Янковский: гости красной дорожки премии «Золотой орел 2023»

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27 января 2023 года на киноконцерне «Мосфильм» состоялась церемония вручения кинонаград «Золотой орел». Мероприятие посетили звезды отечественного кинематографа: Елена Лядова, Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской, Никита Ефремов и другие. Для красной дорожки они выбрали украшения Mercury и образы от русских кутюрье. 

Архивы пресс-служб

Диана Пожарская в Sashaverse и украшениях Mercury и Иван Янковский в Mastersuit Bespoke 

Архивы пресс-служб

Юлия Хлынина в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Александра Урсуляк в Tegin и украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Анна Слю в Prada и украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Анна Снаткина в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Владимир Вдовиченко и Елена Лядова в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Дарья Балабанова в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Екатерина Климова в Tatyana Kochnova Alelier и украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Никита Ефремов в часах Chopard

Архивы пресс-служб

Софья Присс в украшениях Mercury

Архивы пресс-служб

Марина Зудина в Yanina Couture и украшениях Mercury

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