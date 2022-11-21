Принцу Гарри и Меган Маркл вручат премию Ripple of Hope за борьбу с расизмом

По словам представителя американского Фонда за права человека имени Роберта Кеннеди и дочери политика Керри Кеннеди, герцог и герцогиня Сассекские «смело противостояли расизму в британский королевской семье, шли против многовековых традиций, чтобы доказать, что в мире не может быть места расизму», пишет газета The Times.
«Они осознавали, что могут потерять семью, положение в мире, но все равно пошли на это», —добавила Кеннеди.
До этого Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказывала о проявлении расизма со стороны королевской семьи. В частности, это касалось их с Гарри общего сына Арчи.
Премию будут вручать 6 декабря. Ее назвали в честь знаменитой речи сенатора Роберта Кеннеди о «пульсе надежды», которую он озвучил в 1966 году в Кейптауне, где в то время действовал режим апартеида. Ранее премии уже удостаивались экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, актер Джордж Клуни и другие.
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