Принцу Гарри и Меган Маркл вручат премию Ripple of Hope за борьбу с расизмом

«Они осознавали, что могут потерять семью, положение в мире, но все равно пошли на это», —добавила Кеннеди.

До этого Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказывала о проявлении расизма со стороны королевской семьи. В частности, это касалось их с Гарри общего сына Арчи.

Премию будут вручать 6 декабря. Ее назвали в честь знаменитой речи сенатора Роберта Кеннеди о «пульсе надежды», которую он озвучил в 1966 году в Кейптауне, где в то время действовал режим апартеида. Ранее премии уже удостаивались экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, актер Джордж Клуни и другие.