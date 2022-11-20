Крис Хемсворт приостановит кинокарьеру

О повышенном риске заболевания Хемсворт узнал во время съемок документалки «Limitless»: он проверял, на что способен человек на пике своей физической формы и как он может замедлить старение. Для этого он сдал ряд анализов, которые показали, что у актера есть сразу две копии гена ApoE4 (основной генетический фактор риска болезни Альцгеймера), от отца и матери.

«Многие из нас любят избегать разговоров о смерти в надежде на то, что мы ее как‑то избежим. Мы верим, что в конечном счете как‑то разберемся с этим. А потом в один момент тебе говорят, что есть определенные индикаторы, которые указывают именно на этот путь, — и в этот момент ты осознаешь реальность. Осознаешь свою смертность», — признается актер.

Но показатели Хемсворта это еще не диагноз. А лишь высокий риск предрасположенности. Как отмечает Крис Хемсворт, он рад, что узнал об этом так рано, — это позволит ему подготовиться и будет мотивировать держать себя в хорошей физической и ментальной форме. Актер также признается, что последние годы напоминали ему гонку, и что теперь он станет больше времени проводить с семьей и тщательнее выбирать роли.

