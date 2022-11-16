Наталья Водянова нашла свою родную сестру. 22 года назад ее удочерила пара из США

Интервью с Натальей Водяновой под заголовком «Lost and Found» — дословно «Потерянное и найденное» — вышло на страницах американского Vogue. В нем модель рассказывает о воссоединении со своей младшей сестрой». «Во время бурного детства в России Наталья Водянова и ее младшая сестра Дженн были разлучены в результате усыновления. Два десятилетия спустя тестирование ДНК привело к благодарному, неожиданному воссоединению», — говорится в лиде материала. Интервьюером выступил Хэмиш Боулз, портреты к материалу сделала фотограф Энни Лейбовиц.

Как пишет «Hello!», изучивший интервью, «в парке в пригороде Парижа, куда модель сбегает с семьей от городской суеты на выходные», Водянова рассказывает историю о сестре, которую она помнила только как «малышку Машу».

«У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца… Мы жили вчетвером [Наталья, ее мать Лариса и две сестры по матери — Оксана и Кристина] в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень, очень много и тяжело работала», — вспоминает Водянова. Когда будущей модели исполнилось 14 лет, ее мать вернулась к отцу, но ненадолго, а спустя четыре года родилась Маша, отец которой — кто именно, Водянова не уточняет, — отказался помогать в воспитании. Чтобы оградить малышку от тех же тяжелых условий, в которых росла сама Наталья, она предложила отдать ее на удочерение. На тот момент Водяновой было 18 лет.

Позже модель неоднократно предпринимала попытки отыскать сестру, однако все они были тщетными — Водяновой не помог даже частный детектив. Два года назад, в 2020-ом, девушка по имени Дженнифер Бернс сделала ДНК-тест и подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Недавно ей пришло уведомление, что ее сестра — Наталья Водянова.