Кто стал самым сексуальным мужчиной планеты в 2022 году? Выбор People

«Самый приятный аспект моей карьеры прямо сейчас — это чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы убрать ногу с педали газа. Я чувствую, что у меня есть немного больше свободы, чтобы проводить время вдали от индустрии и по-прежнему находить проекты, которые удовлетворят мой творческий аппетит, когда я вернусь», — рассказывает Эванс в интервью People.

Как отмечает издание, «только не просите его использовать слово "сексуальный" в предложении о себе» — несмотря на то, что актер «еще не совсем освоился с этим» званием, спустя годы он «будет вспоминать об этом с нежностью». «Это то, на что, когда я стану старым и обвисшим, я смогу оглянуться назад и сказать: "Я помню... Мне повезло участвовать в обсуждении в любом качестве"», — резюмировал Эванс.

Крис Эванс начал карьеру с телевизионного сериала «Противоположный пол» в 2000 году. В 2014 году он дебютировал как режиссер с фильмом «Прежде чем мы расстанемся», где также исполнил главную роль. Наибольшую известность актеру принесла роль Капитана Америки в Кинематографической вселенной Marvel. Эванс также исполнил роль Джонни Шторма / Человека-факела в фильме «Фантастическая четверка» (2005) и его сиквеле 2007 года.