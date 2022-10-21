Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны — единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.

Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини стала первым после революции 1917 года полноценным, открытым, общественно значимым и оформленным в полном соответствии с современными государственными законами Российской Федерации и, одновременно, с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России. Венчание пары прошло 1 октября 2021 года в Исаакиевском соборе.