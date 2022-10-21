18+
  • Светская хроника
  • Герои
  • News
Герои

В России родился потомок династии Романовых — первый после 1917 года

Поделиться:

Сына Георгия Романова и Ребекки Беттарини, в православии Виктории Романовны Беттарини, назвали Александром.

Михаил Вильчук

Великий Князь Георгий Романов и его жена Ребекка Беттарини — в православии Виктория Романовна Беттарини

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны — единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании (сын российского великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании) и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской.

Свадьба Георгия Романова и Ребекки Беттарини стала первым после революции 1917 года полноценным, открытым, общественно значимым и оформленным в полном соответствии с современными государственными законами Российской Федерации и, одновременно, с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России. Венчание пары прошло 1 октября 2021 года в Исаакиевском соборе

Михаил Вильчук

И.о.царя: кто сегодня претендует на трон Романовых?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: