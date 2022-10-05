22-летняя Амини была арестована в Тегеране 13 сентября за ношение хиджаба, которое не соответствовало строгим религиозным законам Ирана — несколько прядей волос выбились из-под него. Спустя трое суток, 16 сентября, она скончалась в полицейском участке — предположительно, из-за тяжелой травмы головы. Ее смерть вызвала демонстрации по всему Ирану, которые переросли в насилие и привели к гибели десятков протестующих. После этого женщины по всему миру стали отрезать прядь своих волос в знак солидарности с Амини и всеми жительницами Ирана.

Среди тех, кто подключился к запущенному флешмобу #HairForFreedom, Изабель Аджани, Беренис Бежо, Лора Калами, Марион Котийяр, Жюли Гайе, Шарлотта Генсбур, Изабель Юппер, Александра Лами и Жюльет Бинош.

В своем видео звезда фильма «Шоколад» и обладательница «Оскара» за роль в картине «Английский пациент» высоко поднимает волосы и отрезает значительную их часть, провозглашая: «За свободу!». На заднем плане звучит персидская версия песни итальянского антифашистского сопротивления Bella Ciao иранской исполнительницы Гандом, которая стала вирусной в сети на прошлой неделе.