Более 50 французских актрис, в числе которых Жюльет Бинош, Изабель Юппер, Шарлотта Генсбур и Марион Котийяр, отстригли прядь волос в знак солидарности с иранскими женщинами. Они подключились к флешмобу #HairForFreedom, запущенному после смерти задержанной за «неправильное» ношение хиджаба Махсы Амини в Иране.
22-летняя Амини была арестована в Тегеране 13 сентября за ношение хиджаба, которое не соответствовало строгим религиозным законам Ирана — несколько прядей волос выбились из-под него. Спустя трое суток, 16 сентября, она скончалась в полицейском участке — предположительно, из-за тяжелой травмы головы. Ее смерть вызвала демонстрации по всему Ирану, которые переросли в насилие и привели к гибели десятков протестующих. После этого женщины по всему миру стали отрезать прядь своих волос в знак солидарности с Амини и всеми жительницами Ирана.
Среди тех, кто подключился к запущенному флешмобу #HairForFreedom, Изабель Аджани, Беренис Бежо, Лора Калами, Марион Котийяр, Жюли Гайе, Шарлотта Генсбур, Изабель Юппер, Александра Лами и Жюльет Бинош.
В своем видео звезда фильма «Шоколад» и обладательница «Оскара» за роль в картине «Английский пациент» высоко поднимает волосы и отрезает значительную их часть, провозглашая: «За свободу!». На заднем плане звучит персидская версия песни итальянского антифашистского сопротивления Bella Ciao иранской исполнительницы Гандом, которая стала вирусной в сети на прошлой неделе.
Протестующие в Берлине женщины держат ножницы, подстригая друг другу волосы в знак солидарности с женщинами в Иране во время демонстрации против смерти Махсы Амини
Авторами инициативы выступили международный адвокат по правам человека Ричард Седийо и ведущие французские адвокаты Жюли Кутюрье и Кристианой Ферал Шул. «Это только первый шаг. Надеюсь, что ему последуют не только актрисы. Мужчины, например, тоже могут подстричься. И, мне кажется, это произойдет», — заявил Седийо.
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