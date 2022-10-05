Скончался фотограф Дуглас Киркланд — автор классических портретов Монро, Чаплина и Уорхола

Дуглас Киркланд родился 16 августа 1934 года в Канаде. В возрасте 24 лет был нанят в качестве штатного фотографа журнала Look и стал известен своими фотографиями Мэрилин Монро, снятыми в 1961 году в честь 25-летия журнала. В 1995 году Киркланд был награжден Американским обществом кинооператоров премией за жизненные достижения.