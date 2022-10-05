Скончался фотограф Дуглас Киркланд — автор классических портретов Монро, Чаплина и Уорхола

В возрасте 88 лет скончался голливудский фотограф Дуглас Киркланд. Он известен своими портретами Энди Уорхола, Чарли Чаплина и Мэрилин Монро — на его снимках 1961 года звезда фильмов «В джазе только девушки» и «Джентельмены предпочитают блондинок» лежала на кровати, окруженная белыми атласными простынями.
Дуглас Киркланд в 2019 году
Дуглас Киркланд родился 16 августа 1934 года в Канаде. В возрасте 24 лет был нанят в качестве штатного фотографа журнала Look и стал известен своими фотографиями Мэрилин Монро, снятыми в 1961 году в честь 25-летия журнала. В 1995 году Киркланд был награжден Американским обществом кинооператоров премией за жизненные достижения.
Дуглас Киркланд принимает участие в торжественном открытии зимних выставок Академии кинематографических искусств и наук 2008 года в большой галерее Академии в Беверли-Хиллз, Калифорния
В числе знаменитостей, которые попали в объектив Киркланда, значатся Одри Хепбёрн, Мик Джаггер, Стинг, Бьорк, Арнольд Шварценеггер, Морган Фримен, Орсон Уэллс, Энди Уорхол, Оливер Стоун, Михаил Барышников, Леонардо ДиКаприо, Коко Шанель, Марлен Дитрих, Брижит Бардо, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Катрин Денёв, Майкл Джексон, Пэрис Хилтон и Дайана Росс.
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