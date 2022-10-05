Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против Брэда Питта

В документах, поступивших в суд Лос-Анджелеса в рамках судебной тяжбы из-за французской винодельни, которой она владела вместе с Питтом, актриса подробно описала ссору, которая, по ее словам, произошла в сентябре 2016 года — тогда пара еще состояла в браке. Джоли, Питт и их шестеро детей летели на частном самолете из Франции в Лос-Анджелес: как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на судебные документы, во время рейса актер начал душить одного из детей, а другого ударил по лицу. Остальные начали плакать и просили отца прекратить ссору.

Когда Джоли пыталась узнать о причина происходящего, Питт обвини ее в «слишком почтительном» отношении к детям, схватил за голову и встряхнул, после чего схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену ванной комнаты, в которой и произошла ссора. Чтобы остановить мужа, актриса схватила его сзади: Питт врезался спиной в сиденья, из-за чего Джоли травмировала спину и локоть.

По прилету в Лос-Анджелес Джоли заявила, что поедет с детьми в отель, поэтому организовала отдельную машину. Это, согласно поданным документам, не понравилось Питту: он снова толкнул жену и стал трясти ее за плечи. Один из детей попросил отца не делать матери больно, после чего актер отпустил Джоли, назвал ее «сукой» и добавил: «Пошла ты! Пошли вы все!». Спустя пять дней актриса подала на развод.

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемочной площадке фильма «Мистер и миссии Смит» (2005). Спустя год после его выхода на экраны Джоли заявила, что беременна от Питта, тем самым подтвердив их роман, о помолвке же пара объявила лишь после семи лет совместной жизни. Актеры заключили брак 23 августа 2014 года во Франции, спустя два года, 19 сентября 2016-го, Джоли подала на развод, который официально завершился лишь в апреле 2019-го.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда.