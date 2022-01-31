Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие гости премии «Золотой Орел»

Лучшим фильмом 2021 года стал фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки», он получил призы в шести номинациях из двенадцати, а лучшим сериалом на стриминговых сервисах признан «Вертинский». Званий «Лучшая женская роль в кино» и «Лучшая мужская роль в кино» удостоились Мария Аронова («Пара из будущего») и Филипп Янковский («Иван Денисович»). Специальный приз за вклад в российский кинематограф получил Сергей Шакуров.