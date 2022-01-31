Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие гости премии «Золотой Орел»

В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла XX церемония вручения кинематографической премии «Золотой Орел». Красная ковровая дорожка собрала немало российских звезд, среди которых были Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Светлана Устинова, Любовь Толкалина, Ирина Старшенбаум. Рассматриваем образы гостей.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Филипп Янковский и Оксана Фандера
Светлана Устинова в серьгах Mercury и браслете Messika
Дарья Златопольская в серьгах и браслете Mercury
Екатерина Шпица в Tatyana Kochnova Atelier и серьгах Mercury
Виктория Толстоганова в серьгах и браслете Mercury
Александра Урсуляк в серьгах Mercury
Софья Лебедева в Viva Vox и серьгах Mercury
Анастасия Уколова в платье Edem и серьгах Mercury
Анастасия Уколова в платье Edem и серьгах Mercury
Ирина Старшенбаум
Рената Пиотровски в колье и серьгах Mercury
Лучшим фильмом 2021 года стал фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки», он получил призы в шести номинациях из двенадцати, а лучшим сериалом на стриминговых сервисах признан «Вертинский». Званий «Лучшая женская роль в кино» и «Лучшая мужская роль в кино» удостоились Мария Аронова («Пара из будущего») и Филипп Янковский («Иван Денисович»). Специальный приз за вклад в российский кинематограф получил Сергей Шакуров.
Ирина Горбачева в Miu Miu и серьгах Messika
Ирина Горбачева в Miu Miu и серьгах Messika
Любовь Толкалина в платье Dolce & Gabbana и колье, серьгах и браслете Mercury
Павел Деревянко и Марина Александрова
Анна Александрова
Ингрид Олеринская
Марина Зудина в колье, серьгах и браслете Mercury
Юлия Топольницкая
Александра Ревенко
Ольга Ломоносова
Партнером премии традиционно была ювелирная компания Mercury, которая создала главную награду. Это фигура орла, выполненная из позолоченного серебра, а ее основание — из редкого вида итальянского мрамора двух цветов. Статуэтку украшает золотой логотип Mercury, дополненный бриллиантом.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.