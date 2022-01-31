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Герои

Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие гости премии «Золотой Орел»

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В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла XX церемония вручения кинематографической премии «Золотой Орел». Красная ковровая дорожка собрала немало российских звезд, среди которых были Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Светлана Устинова, Любовь Толкалина, Ирина Старшенбаум. Рассматриваем образы гостей.

пресс-служба Mercury

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

пресс-служба Mercury

Филипп Янковский и Оксана Фандера

пресс-служба Mercury

Светлана Устинова в серьгах Mercury и браслете Messika 

пресс-служба Mercury

Дарья Златопольская в серьгах и браслете Mercury

пресс-служба Mercury

Екатерина Шпица в Tatyana Kochnova Atelier и серьгах Mercury 

пресс-служба Mercury

Виктория Толстоганова в серьгах и браслете Mercury

пресс-служба Mercury

Александра Урсуляк в серьгах Mercury

пресс-служба Mercury

Софья Лебедева в Viva Vox и серьгах Mercury

пресс-служба Mercury

Анастасия Уколова в платье Edem и серьгах Mercury

пресс-служба Mercury

Анастасия Уколова в платье Edem и серьгах Mercury

пресс-служба Mercury

Ирина Старшенбаум

пресс-служба Mercury

Рената Пиотровски в колье и серьгах Mercury 

Лучшим фильмом 2021 года стал фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки», он получил призы в шести номинациях из двенадцати, а лучшим сериалом на стриминговых сервисах признан «Вертинский». Званий «Лучшая женская роль в кино» и «Лучшая мужская роль в кино» удостоились Мария Аронова («Пара из будущего») и Филипп Янковский («Иван Денисович»). Специальный приз за вклад в российский кинематограф получил Сергей Шакуров.

пресс-служба Mercury

Ирина Горбачева в Miu Miu и серьгах Messika

пресс-служба Mercury

Ирина Горбачева в Miu Miu и серьгах Messika

пресс-служба Mercury

Любовь Толкалина в платье Dolce & Gabbana и колье, серьгах и браслете Mercury

пресс-служба Mercury

Павел Деревянко и Марина Александрова

пресс-служба Mercury

Анна Александрова

пресс-служба Mercury

Ингрид Олеринская

пресс-служба Mercury

Марина Зудина в колье, серьгах и браслете Mercury

пресс-служба Mercury

Юлия Топольницкая

пресс-служба Mercury

Александра Ревенко

пресс-служба Mercury

Ольга Ломоносова

Партнером премии традиционно была ювелирная компания Mercury, которая создала главную награду. Это фигура орла, выполненная из позолоченного серебра, а ее основание — из редкого вида итальянского мрамора двух цветов. Статуэтку украшает золотой логотип Mercury, дополненный бриллиантом.

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