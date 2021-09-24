«Кинотавр»-2021: Паулина Андреева, Анастасия Красовская, Варвара Шмыкова и другие на показе фильма «Капитан Волконогов бежал»

На 31-м российском кинофестивале «Кинотавр» показали фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Показ ленты в Сочи посетили Юра Борисов, Анастасия Уколова, сыгравшие главные роли в картине, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Варвара Шмыкова, Анастасия Красовская и другие.