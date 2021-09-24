«Кинотавр»-2021: Паулина Андреева, Анастасия Красовская, Варвара Шмыкова и другие на показе фильма «Капитан Волконогов бежал»

На 31-м российском кинофестивале «Кинотавр» показали фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Показ ленты в Сочи посетили Юра Борисов, Анастасия Уколова, сыгравшие главные роли в картине, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Варвара Шмыкова, Анастасия Красовская и другие.
Команда фильма «Капитан Волконогов бежал»
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Наташа Меркулова в украшениях Mercury и Алексей Чупов
Алексей Чупов, Юра Борисов и Наташа Меркулова в украшениях Mercury
Анастасия Уколова в украшениях Mercury
Варвара Шмыкова в украшениях Mercury
Анастасия Красовская в украшениях Mercury
Павел Табаков
Светлана Камынина
Марина Зудина
Партнер фестиваля — ювелирная компания Mercury
Фото: пресс-служба Mercury
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.