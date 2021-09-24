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«Кинотавр»-2021: Паулина Андреева, Анастасия Красовская, Варвара Шмыкова и другие на показе фильма «Капитан Волконогов бежал»

На 31-м российском кинофестивале «Кинотавр» показали фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Показ ленты в Сочи посетили Юра Борисов, Анастасия Уколова, сыгравшие главные роли в картине, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Варвара Шмыкова, Анастасия Красовская и другие.

Команда фильма «Капитан Волконогов бежал»

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Наташа Меркулова в украшениях Mercury и Алексей Чупов

Алексей Чупов, Юра Борисов и Наташа Меркулова в украшениях Mercury

Анастасия Уколова в украшениях Mercury

Варвара Шмыкова в украшениях Mercury

Анастасия Красовская в украшениях Mercury

Павел Табаков

Светлана Камынина

Марина Зудина

Партнер фестиваля — ювелирная компания Mercury

Фото: пресс-служба Mercury

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