Ксения Раппопорт, Варвара Шмыкова, Юра Борисов и другие гости на показе фильма «Мама, я дома»

На стартовавшем 18 сентября кинофестивале «Кинотавр» состоялся специальный показ фильма Владимира Битокова «Мама, я дома». Главные роли в ленте исполнили Ксения Раппопорт и Юра Борисов. Спецпоказ посетили актрисы Варвара Шмыкова, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, режиссер Федор Бондарчук, продюсер Александр Роднянский, художница по костюмам Татьяна Долматовская.