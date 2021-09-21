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Ксения Раппопорт, Варвара Шмыкова, Юра Борисов и другие гости на показе фильма «Мама, я дома»

На стартовавшем 18 сентября кинофестивале «Кинотавр» состоялся специальный показ фильма Владимира Битокова «Мама, я дома». Главные роли в ленте исполнили Ксения Раппопорт и Юра Борисов. Спецпоказ посетили актрисы Варвара Шмыкова, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, режиссер Федор Бондарчук, продюсер Александр Роднянский, художница по костюмам Татьяна Долматовская.

Ксения Раппопорт в украшениях Mercury

Ксения Раппопорт в украшениях Mercury

Александр Роднянский и Юра Борисов

Варвара Шмыкова

Виктория Толстоганова

Федор Бондарчук

Юлия Снигирь

Александр Цыпкин

Виктория Толстоганова и Татьяна Долматовская

Александр Паль и Резо Гигинеишвили

Светлана Устинова

Партнер фестиваля — ювелирная компания Mercury

Фото: пресс-служба Mercury

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