Выставка-посвящение бывшим «Я вас всех уже видела» дизайнера Алины Есениной

Выставка «Я вас всех уже видела» посвящена «бывшим» Есениной — это серия портретов ее экс-бойфрендов. Оценить сходство между видением художницы и реальным персонажем можно было не отходя от экспозиции. На местах, где обычно расположены экспликации картин, значились QR-коды. Отсканировав их, зритель попадал на фотографии — референсы для представленных на вернисаже портретов. Надо заметить, гости весьма активно изучали страницы в соцсетях экс-бойфрендов Алины Есениной — некоторые даже подписывались и ставили лайки.