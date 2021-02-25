Выставка-посвящение бывшим «Я вас всех уже видела» дизайнера Алины Есениной

Художница, дизайнер головных уборов, фэшн-масок и победительница конкурса «Новые имена в моде» от «Собака.ru» Алина Есенина сделала персональную выставку. И презентовала ее как полагается — с приветственной речью, вечеринкой и гостями-коллекционерами.
Выставка состоялась накануне Дня всех влюбленных в Art Square Gallery и собрала представителей как арт, так и фэшн-комьюнити Петербурга. Вероятно, поэтому мероприятие началось традиционным выставочным форматом, а закончилось вечеринкой.
Выставка «Я вас всех уже видела» посвящена «бывшим» Есениной — это серия портретов ее экс-бойфрендов. Оценить сходство между видением художницы и реальным персонажем можно было не отходя от экспозиции. На местах, где обычно расположены экспликации картин, значились QR-коды. Отсканировав их, зритель попадал на фотографии — референсы для представленных на вернисаже портретов. Надо заметить, гости весьма активно изучали страницы в соцсетях экс-бойфрендов Алины Есениной — некоторые даже подписывались и ставили лайки.
Фото: Михаил Вильчук
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