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Что подарить на 14 февраля?

Выбрали за вас модные, полезные, нетривиальные подарки для ваших «половинок» на День влюбленных. В подборке под названием «Успеть в последний момент» воспоминания о первом сексе, осознанность, ручной труд и путешествия без загранника. 

Игрушка от Ксюши Ласточки

Плюшевый медведь – моветон. За него даже не целуют. А вот Emergency Тоу современной художницы Ксюши Ласточки – презент со вкусом. И, главное, с пользой: игрушка помогает справиться с тревогой и стрессом. Ее можно всегда носить с собой в специальном хлопковом мешочке.

Можно заказать через социальные сети художницы

Конфеты от «Пакабаты»

Если у вас серьезные намерения, то дарите набор с шоколадной плиткой или сердце из молочного и белого шоколада. Если еще сомневаетесь, то – трюфельные конфеты. Они есть классические, с пармезаном, камамбером, земляникой.
 

Гагарина, 35
  

Нижнее белье Davydova Lingerie

Подарите сертификат на пошив индивидуального комплекта с учетом всех особенностей фигуры. Хотя, если вас, как и редакторов «НН.Собака.ru», заинтересовал бокс с трусами «Неделька», – берите, не прогадаете. Это же очень полезный подарок!
 

Ошарская, 78

  

Курс психотерапии

Рекомендуем записать и себя, и партнера. Например, к Александру Галкину или Дине Братсберг, с которыми команда «НН.Собака.ru» уже проработала все травмы. И, скорее всего, поэтому не сошла с ума во время сдачи коллекционного февральского номера журнала.

Можно записаться через социальные сети психологов

Чайная церемония в Vishnevskiy Gastronomic Club

Нет возможности свозить вторую половину в Китай – сводите ее в Vishnevskiy. 15 февраля в 19:00 там пройдет дегустация шести видов премиального китайского чая в компании мастеров пуэрной. Они расскажут про особенности продукта и культуру его потребления.
 

Нестерова, 22

  

Ужин-путешествие в «19»

Лучший подарок на День влюбленных – путешествие в хорошее место с хорошей компанией. Например, в 19 век с культурологом Риммой Газе, шефом Александром Николаенко, сомелье Кириллом Сулимой и ресторанным критиком Катериной Смирновой. 21 февраля в 19:00 в ресторане на Ошарской они проведут ужин «Главные шедевры 19 века». В меню: «Пихтовая Павлова», «Кебаб из свеклы», «Орсини», «Черный зонтик», «Фисташковый майонез». С эносопровождением и рассказами о той эпохе.
 

Ошарская, 8А

  

Картины из галереи «Луна»

Дарите искусство. Во-первых, это эстетически прекрасный подарок. Во-вторых, отличная инвестиция, которая может быть полезна и вам, если планируете радовать супруга/супругу.
 

Звездинка, 10Б

  

Сертификат от Dodici Group

Еще один подарок, который связан с гастрономическим путешествием, но уже по сети ресторанов Dodici: от итальянской до средиземноморской кухонь. Номинал билета-сертификата можно выбрать любой. Но в данном случае рекомендуем не экономить.

Все рестораны сети

  

Карты с милями от «Авиатора»

Мили можно конвертировать в напитки и блюда. Как на одного, так и на двоих.  

Верхне-Волжская наб., 2Б

  

Собственный аромат от PDBR

Парфюмеры локального бренда PDBR помогут создать уникальный аромат с пасхалками, доступными только вам. Например, с нотами вашего первого поцелуя или секса.

Варварская, 40

  

ГДЕ ОТМЕТИТЬ 14 ФЕВРАЛЯ?

Фото: архив редакции

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