Что подарить на 14 февраля?

Плюшевый медведь – моветон. За него даже не целуют. А вот Emergency Тоу современной художницы Ксюши Ласточки – презент со вкусом. И, главное, с пользой: игрушка помогает справиться с тревогой и стрессом. Ее можно всегда носить с собой в специальном хлопковом мешочке.

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