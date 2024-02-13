Что подарить на 14 февраля?

Выбрали за вас модные, полезные, нетривиальные подарки для ваших «половинок» на День влюбленных. В подборке под названием «Успеть в последний момент» воспоминания о первом сексе, осознанность, ручной труд и путешествия без загранника.
Игрушка от Ксюши Ласточки
Плюшевый медведь – моветон. За него даже не целуют. А вот Emergency Тоу современной художницы Ксюши Ласточки – презент со вкусом. И, главное, с пользой: игрушка помогает справиться с тревогой и стрессом. Ее можно всегда носить с собой в специальном хлопковом мешочке.
Можно заказать через социальные сети художницы
Конфеты от «Пакабаты»
Если у вас серьезные намерения, то дарите набор с шоколадной плиткой или сердце из молочного и белого шоколада. Если еще сомневаетесь, то – трюфельные конфеты. Они есть классические, с пармезаном, камамбером, земляникой.
|Гагарина, 35
Нижнее белье Davydova Lingerie
Подарите сертификат на пошив индивидуального комплекта с учетом всех особенностей фигуры. Хотя, если вас, как и редакторов «НН.Собака.ru», заинтересовал бокс с трусами «Неделька», – берите, не прогадаете. Это же очень полезный подарок!
Ошарская, 78
Курс психотерапии
Рекомендуем записать и себя, и партнера. Например, к Александру Галкину или Дине Братсберг, с которыми команда «НН.Собака.ru» уже проработала все травмы. И, скорее всего, поэтому не сошла с ума во время сдачи коллекционного февральского номера журнала.
Можно записаться через социальные сети психологов
Чайная церемония в Vishnevskiy Gastronomic Club
Нет возможности свозить вторую половину в Китай – сводите ее в Vishnevskiy. 15 февраля в 19:00 там пройдет дегустация шести видов премиального китайского чая в компании мастеров пуэрной. Они расскажут про особенности продукта и культуру его потребления.
Нестерова, 22
Ужин-путешествие в «19»
Лучший подарок на День влюбленных – путешествие в хорошее место с хорошей компанией. Например, в 19 век с культурологом Риммой Газе, шефом Александром Николаенко, сомелье Кириллом Сулимой и ресторанным критиком Катериной Смирновой. 21 февраля в 19:00 в ресторане на Ошарской они проведут ужин «Главные шедевры 19 века». В меню: «Пихтовая Павлова», «Кебаб из свеклы», «Орсини», «Черный зонтик», «Фисташковый майонез». С эносопровождением и рассказами о той эпохе.
Ошарская, 8А
Картины из галереи «Луна»
Дарите искусство. Во-первых, это эстетически прекрасный подарок. Во-вторых, отличная инвестиция, которая может быть полезна и вам, если планируете радовать супруга/супругу.
Звездинка, 10Б
Сертификат от Dodici Group
Еще один подарок, который связан с гастрономическим путешествием, но уже по сети ресторанов Dodici: от итальянской до средиземноморской кухонь. Номинал билета-сертификата можно выбрать любой. Но в данном случае рекомендуем не экономить.
Все рестораны сети
Карты с милями от «Авиатора»
Мили можно конвертировать в напитки и блюда. Как на одного, так и на двоих.
Верхне-Волжская наб., 2Б
Собственный аромат от PDBR
Парфюмеры локального бренда PDBR помогут создать уникальный аромат с пасхалками, доступными только вам. Например, с нотами вашего первого поцелуя или секса.
Варварская, 40
Фото: архив редакции
Комментарии (0)