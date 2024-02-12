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Что Где Есть

Где отмечать 14 февраля?

Пробуем на вкус богиню Фрейю и неразлучников, читаем книги о любви, слушаем живую музыку и получаем сладкие комплименты от шефов в барах и ресторанах Нижнего 14 февраля. 

Ресторан «19»

Живая музыка с 19:00, фотограф, комплимент от шефа Александра Николаенко.

Ошарская, 8А
  

YALE

Клубника в шоколаде и спешл-коктейль Фрейя в честь скандинавской богини любви в качестве комплимента. А еще здесь установят почтовый ящик для валентинок.

Рождественская, 30
  

«Парк Культуры»

Романтический шефс-тейбл «Все книги о любви». Пять подач по мотивам историй любви из художественной литературы. 

Верхне-Волжская наб., 10А
  

 

Vinedo

Спешл-меню от шефа Антона Кузнецова. Сладкий комплимент от кондитера и выступление музыкального дуэта с 19:00.

Октябрьская, 1
  

Penthouse 

Панорамный вид на город, особый антураж «в сердечко» и блюда от шефа Вячеслава Синицына, которые в это самое же сердечко попадут.

Большая Покровская, 61
  

Ribs

Drunk’N’Funk с 19:00, фотограф и комплименты от ресторана.

Белинского, 61
  

«Печерка»

Влюбленным дарят неразлучных птичек из сливочной бриоши с ягодным кремом.

Большая Печерская, 8
  

Aviator

Голубое сердце на основе флагманского коктейля мангового хайбола и пианист с 20:00. 

Верхне-Волжская наб., 2б
  

«Горячо»

Спешл с копчеными креветками и салатом со стейком.

Ошарская, 1/2
  

«Кафе 38»

Ужин «Эдемский сад» с морскими ежами, черными устрицами и икрой, гребешками и фуа-гра.

Рождественская, 38
  

TT bistro

Устрицы, улитки, равиоли с форелью и груша в вине. 

Пискунова, 18а
  

Vishnevskiy Gastronomic Club

Кракелюр с крабом и гребешки в жемчуге. Ужин из 8 подач.

Нестерова, 22
  

«Ранчо 636»

Сет из 5 подач от шефа Александра Кадача. 

Дзержинск, Желнинское шоссе, 8
  

«Волгоречье»

Спешл меню с паэльей и казаречче, десерты и певица.

Бор, набережная, 16б
  

Niko 1560

Любовный сет: сашими из японского тунца, ролл Филадельфия, ролл Калифорния, японские кусияки из курицы под сладко-пряным соусом, креветки темпура в сочетании с острыми закусками, спринг ролл со снежным крабом. Обязательно с эносопровождением. 

Нижне-Волжская наб., 19к1
  

Фото: архив редакции

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