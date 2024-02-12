Где отмечать 14 февраля?

Пробуем на вкус богиню Фрейю и неразлучников, читаем книги о любви, слушаем живую музыку и получаем сладкие комплименты от шефов в барах и ресторанах Нижнего 14 февраля.
Ресторан «19»
Живая музыка с 19:00, фотограф, комплимент от шефа Александра Николаенко.
|Ошарская, 8А
YALE
Клубника в шоколаде и спешл-коктейль Фрейя в честь скандинавской богини любви в качестве комплимента. А еще здесь установят почтовый ящик для валентинок.
|Рождественская, 30
«Парк Культуры»
Романтический шефс-тейбл «Все книги о любви». Пять подач по мотивам историй любви из художественной литературы.
|Верхне-Волжская наб., 10А
Vinedo
Спешл-меню от шефа Антона Кузнецова. Сладкий комплимент от кондитера и выступление музыкального дуэта с 19:00.
|Октябрьская, 1
Penthouse
Панорамный вид на город, особый антураж «в сердечко» и блюда от шефа Вячеслава Синицына, которые в это самое же сердечко попадут.
|Большая Покровская, 61
Ribs
Drunk’N’Funk с 19:00, фотограф и комплименты от ресторана.
|Белинского, 61
«Печерка»
Влюбленным дарят неразлучных птичек из сливочной бриоши с ягодным кремом.
|Большая Печерская, 8
Aviator
Голубое сердце на основе флагманского коктейля мангового хайбола и пианист с 20:00.
|Верхне-Волжская наб., 2б
«Горячо»
Спешл с копчеными креветками и салатом со стейком.
|Ошарская, 1/2
«Кафе 38»
Ужин «Эдемский сад» с морскими ежами, черными устрицами и икрой, гребешками и фуа-гра.
|Рождественская, 38
TT bistro
Устрицы, улитки, равиоли с форелью и груша в вине.
|Пискунова, 18а
Vishnevskiy Gastronomic Club
Кракелюр с крабом и гребешки в жемчуге. Ужин из 8 подач.
|Нестерова, 22
«Ранчо 636»
Сет из 5 подач от шефа Александра Кадача.
|Дзержинск, Желнинское шоссе, 8
«Волгоречье»
Спешл меню с паэльей и казаречче, десерты и певица.
|Бор, набережная, 16б
Niko 1560
Любовный сет: сашими из японского тунца, ролл Филадельфия, ролл Калифорния, японские кусияки из курицы под сладко-пряным соусом, креветки темпура в сочетании с острыми закусками, спринг ролл со снежным крабом. Обязательно с эносопровождением.
|Нижне-Волжская наб., 19к1
Фото: архив редакции
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