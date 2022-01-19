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В Нижнем Новгороде началась пятая волна COVID-19? Кажется, да

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На территории Нижнего Новгорода и области началась пятая волна заболеваемости COVID-19. Так, за сутки установлен новый рекорд — зарегистрирован 881 заболевший. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача по региону Наталья Садыкова.

 

Shutterstock.com

 

«Мы пока еще находимся в самом начале пятой волны коронавируса. В ближайшее время заболеваемость продолжит расти. Это связано с приходом штамма «омикрона», — добавила Садыкова.

Напомним, в Нижнем Новгороде резко возросло количество заболевших COVID-19. Нижегородская область поднялась в рейтинге и оказалась на 4 месте (после Московской области) по числу заболевших за сутки.

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