В Нижнем Новгороде началась пятая волна COVID-19? Кажется, да

«Мы пока еще находимся в самом начале пятой волны коронавируса. В ближайшее время заболеваемость продолжит расти. Это связано с приходом штамма «омикрона», — добавила Садыкова.

Напомним, в Нижнем Новгороде резко возросло количество заболевших COVID-19. Нижегородская область поднялась в рейтинге и оказалась на 4 месте (после Московской области) по числу заболевших за сутки.

Когда нижегородские подростки смогут пройти вакцинацию от коронавируса? Рассказали в минздраве.

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