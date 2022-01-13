Когда нижегородские подростки смогут пройти вакцинацию от коронавируса? Рассказали в минздраве

В Нижнем Новгороде подготовлены пункты вакцинации подростков от COVID-19. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Отмечается, что вакцина «Спутник М», создана для подростков от 12 до 17 лет. Первая партия поступит в Нижегородскую область уже в ближайшее время в соответствии с графиком минздрава России. Для вакцинации подростков будут сформированы специальные бригады медицинских работников.
«Все лечебные учреждения готовы к проведению прививочной кампании», — добавили в министерстве здравоохранения.
Кроме того, в Нижнем Новгороде и области уже появились прививочные пункты для несовершеннолетних, которые оснащены необходимым медицинским оборудованием.
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Фото: pexels
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