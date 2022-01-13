В Нижнем Новгороде вспышка COVID-19. Число заболевших увеличилось в 4(!) раза

Кажется, прогноз главы нижегородского минздрава о начале пятой волны сбывается. В Нижнем Новгороде резко возросло количество заболевших COVID-19. Нижегородская область поднялась в рейтинге и оказалась на 4 месте (после Московской области) по числу заболевших за сутки. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».
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13 января в Нижнем Новгороде и области коронавирусной инфекцией заразилось 647 человек. Это почти в четыре раза больше, чем накануне, когда было выявлено 152 случая.
Так, общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло — 234 531 случаев. По этому показателю Нижегородская область находится на четвертом месте среди субъектов РФ.
Напомним, стало известно, когда нижегородские подростки смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Рассказали в минздраве.
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