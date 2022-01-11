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Цифра дня: заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Нижнем снизилась на 43%

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В новом 2022 году в Нижнем Новгороде и области снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19. Роспотребнадзор говорит о снижении на 43%.

 

Снижение заболеваемости в ведомстве связывают с началом нерабочих праздничных дней и школьных каникул.

По данным российского оперативного штаба, в конце 2021 года в Нижнем Новгороде фиксировали 449 новых случаев заражения COVID-19. Уже в новом 2022 году максимальное количество новых случаев заражения было зафиксировано 2 января, а минимальное 4 января — 84 случая.

Отмечается, что прививки от коронавирусной инфекции сделали более 1,7 миллионов жителей региона, коллективный иммунитет достиг отметки в 63,51%.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в торговом центре «Океанис» откроется новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

 

 

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Фото: pexels

 

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