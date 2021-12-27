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Какой процент коллективного иммунитета к COVID-19 в Нижегородской области?

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Уровень коллективного иммунитета в Нижегородской области достиг 60,5%. Так, прививки от коронавирусной инфекции сделали более 1,75 миллионов горожан. Об этом заявил оперативный штаб РФ по борьбе с COVID-19.

 

Отмечается, что на 27 декабря, в Нижегородской области выявили более 230 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Переболели и выздоровели 207,1 тысяча пациентов, скончались 9,7 тысяч. заболевших.

Напомним, нижегородцы, которые неофициально переболели коронавирусной инфекцией, смогут получить QR-код. Минздрав Нижегородской области уже определяет, каким образом организовать процесс его выдачи.

 

 

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Фото: pexels

 

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