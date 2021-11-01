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Стало известно о возможном продлении локдауна в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на 14 дней ввели нерабочие дни из-за распространения COVID-19. Продлевать локдаун, который продлится с 25 октября по 7 ноября, пока не планируется.

автор фото — Никита Духник

По словам Давида Мелик-Гусейнова, это самый пессимистичный сценарий. Он считает, что продлевать нерабочие дни не потребуется. Однако, если заболеваемость и смертность в регионе не начнут снижаться, жители не смогут встретить Новый год в привычном формате.

«Пожалейте себя и врачей, дайте всем прочувствовать самый главный семейный праздник!», — добавил Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Они развернуты в семи ТЦ города. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

 

 

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Фото: Никита Духник

 

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