Пункты вакцинации от COVID-19 продолжаю работать в нижегородских ТЦ

В Нижнем Новгороде до 7 ноября вводят нерабочие дни из-за распространения COVID-19. Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Они развернуты в семи ТЦ города. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».
В министерстве здравоохранения рассказали, что в торговых центрах функционируют только продовольственные магазины, аптеки и пункты вакцинации.
Вся актуальная информация о работе пунктов размещена на официальном сайте минздрава области. Сейчас пункты вакцинации открыты в семи торговых центрах:
- «Мега» — с 11:00 до 19:00
- «Седьмое небо» — с 10:00 до 20:00
- «Максидом» — с 10:00 до 17:00
- «Муравей» — с 09:00 до 14:00
- «Индиго» — с 15:00 до 19:00
- «Фантастика» — с 15:00 до 19:00
- «Небо» — с 10:00 до 19:00
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Фото: pexels
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