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Пункты вакцинации от COVID-19 продолжаю работать в нижегородских ТЦ

В Нижнем Новгороде до 7 ноября вводят нерабочие дни из-за распространения COVID-19. Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах продолжат работать. Они развернуты в семи ТЦ города. Прививку можно сделать в «Фантастике», «Небе», «Меге», «Седьмом небе», «Индиго», «Муравье» и в гипермаркете «Максидом».

 

В министерстве здравоохранения рассказали, что в торговых центрах функционируют только продовольственные магазины, аптеки и пункты вакцинации.

Вся актуальная информация о работе пунктов размещена на официальном сайте минздрава области. Сейчас пункты вакцинации открыты в семи торговых центрах:

  • «Мега» — с 11:00 до 19:00
  • «Седьмое небо» — с 10:00 до 20:00
  • «Максидом» — с 10:00 до 17:00
  • «Муравей» — с 09:00 до 14:00
  • «Индиго» — с 15:00 до 19:00
  • «Фантастика» — с 15:00 до 19:00
  • «Небо» — с 10:00 до 19:00

 

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Фото: pexels

 

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