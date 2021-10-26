Пункты вакцинации от COVID-19 продолжаю работать в нижегородских ТЦ

В министерстве здравоохранения рассказали, что в торговых центрах функционируют только продовольственные магазины, аптеки и пункты вакцинации.

Вся актуальная информация о работе пунктов размещена на официальном сайте минздрава области. Сейчас пункты вакцинации открыты в семи торговых центрах:

«Мега» — с 11:00 до 19:00

— с 11:00 до 19:00 «Седьмое небо» — с 10:00 до 20:00

— с 10:00 до 20:00 «Максидом» — с 10:00 до 17:00

— с 10:00 до 17:00 «Муравей» — с 09:00 до 14:00

— с 09:00 до 14:00 «Индиго» — с 15:00 до 19:00

— с 15:00 до 19:00 «Фантастика» — с 15:00 до 19:00

— с 15:00 до 19:00 «Небо» — с 10:00 до 19:00

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Фото: pexels