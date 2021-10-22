В Нижнем на две недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19

Нерабочие дни в Нижнем Новгороде устанавливаются с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период:

многие организации приостанавливают свою деятельность

массовые мероприятия не проводятся

на период нерабочих дней в школах устанавливаются каникулы

учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно

в детских садах вводятся дежурные группы

Кто сможет продолжить работу?

медицинские и аптечные организации

государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания

организации, осуществляющие деятельность по уходу с обеспечением проживания

​гостиницы и прочие места для временного проживания

фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, а также спортивные сооружения и объекты спорта

музеи, зоопарки на открытом воздухе

бани, находящиеся в муниципальной собственности

с 25 октября МФЦ на территории области работают только по предварительной записи

СМИ, а также организации, участвующие в выпуске средств массовой информации

иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых организована в дистанционном режиме — с бесконтактной доставкой

Так, беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

После окончания периода нерабочих дней при посещении фитнес-центров, бассейнов, музеев, зоопарков, кинотеатров, дельфинариев, театров, концертных залов, аквапарков, торгово-развлекательных центров и салонов красоты необходимо предъявить «Мультипасс» или QR-код.

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