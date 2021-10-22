В Нижнем на две недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19

В Нижнем Новгороде на 14 дней вводят нерабочие дни из-за распространения COVID-19. С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья будут работать только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации, фитнес-центры и бассейны. Рассказываем обо всех новых ограничениях по коронавирусу в Нижнем Новгороде.
автор фото — Андрей Орехов
Нерабочие дни в Нижнем Новгороде устанавливаются с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период:
- многие организации приостанавливают свою деятельность
- массовые мероприятия не проводятся
- на период нерабочих дней в школах устанавливаются каникулы
- учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно
- в детских садах вводятся дежурные группы
Кто сможет продолжить работу?
- медицинские и аптечные организации
- государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания
- организации, осуществляющие деятельность по уходу с обеспечением проживания
- гостиницы и прочие места для временного проживания
- фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, а также спортивные сооружения и объекты спорта
- музеи, зоопарки на открытом воздухе
- бани, находящиеся в муниципальной собственности
- с 25 октября МФЦ на территории области работают только по предварительной записи
- СМИ, а также организации, участвующие в выпуске средств массовой информации
- иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых организована в дистанционном режиме — с бесконтактной доставкой
Так, беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
После окончания периода нерабочих дней при посещении фитнес-центров, бассейнов, музеев, зоопарков, кинотеатров, дельфинариев, театров, концертных залов, аквапарков, торгово-развлекательных центров и салонов красоты необходимо предъявить «Мультипасс» или QR-код.
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