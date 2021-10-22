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В Нижнем на две недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19

В Нижнем Новгороде на 14 дней вводят нерабочие дни из-за распространения COVID-19. С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья будут работать только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации, фитнес-центры и бассейны. Рассказываем обо всех новых ограничениях по коронавирусу в Нижнем Новгороде.

 

автор фото — Андрей Орехов

Нерабочие дни в Нижнем Новгороде устанавливаются с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период:

  • многие организации приостанавливают свою деятельность
  • массовые мероприятия не проводятся
  • на период нерабочих дней в школах устанавливаются каникулы
  • учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно
  • в детских садах вводятся дежурные группы

Кто сможет продолжить работу?

  • медицинские и аптечные организации
  • государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания
  • организации, осуществляющие деятельность по уходу с обеспечением проживания
  • ​гостиницы и прочие места для временного проживания
  • фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, а также спортивные сооружения и объекты спорта
  • музеи, зоопарки на открытом воздухе
  • бани, находящиеся в муниципальной собственности
  • с 25 октября МФЦ на территории области работают только по предварительной записи
  • СМИ, а также организации, участвующие в выпуске средств массовой информации
  • иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых организована в дистанционном режиме — с бесконтактной доставкой

Так, беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции. 

После окончания периода нерабочих дней при посещении фитнес-центров, бассейнов, музеев, зоопарков, кинотеатров, дельфинариев, театров, концертных залов, аквапарков, торгово-развлекательных центров и салонов красоты необходимо предъявить «Мультипасс» или QR-код.

 

 

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