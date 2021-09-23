Когда в Нижний Новгород придет четвертая волна коронавируса? Мелик-Гусейнов дал прогноз

«Пойдет вверх и смертность. Видим из опыта, что смерть не щадит ни пожилых, ни молодых. Вакцина — высокий шанс остаться в живых», — добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский институт имени Блохиной создает прототип биочипа для выявления внебольничных пневмоний (включая COVID-19). Об этом сообщает Роспотребнадзор. Испытания разработки запланированы на 2023-2024 годы.

Также, в Нижнем Новгороде будут работать два пункта вакцинации для иностранцев, в области можно будет привиться — в Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Выксе, Кстове, Городце, в Павлове и в городе Бор.

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Фото: pexels