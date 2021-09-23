Когда в Нижний Новгород придет четвертая волна коронавируса? Мелик-Гусейнов дал прогноз

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о начале четвертой волны коронавируса в регионе. По его словам, сейчас наблюдается быстрый подъем заболеваемости, а тяжелые случаи заметно увеличились.
«Пойдет вверх и смертность. Видим из опыта, что смерть не щадит ни пожилых, ни молодых. Вакцина — высокий шанс остаться в живых», — добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский институт имени Блохиной создает прототип биочипа для выявления внебольничных пневмоний (включая COVID-19). Об этом сообщает Роспотребнадзор. Испытания разработки запланированы на 2023-2024 годы.
Также, в Нижнем Новгороде будут работать два пункта вакцинации для иностранцев, в области можно будет привиться — в Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Выксе, Кстове, Городце, в Павлове и в городе Бор.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.