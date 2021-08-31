Иностранцев в Нижегородской области начали прививать от коронавируса

«С 31 августа начинаем вакцинацию иностранных граждан. Вакцинация будет осуществлена с использованием препарата "Спутник лайт". Вакцинация будет проходить на платной основе», — отметил министр.

В Нижнем Новгороде будут работать два пункта вакцинации для иностранцев, в области можно будет привиться — в Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Выксе, Кстове, Городце, в Павлове и в городе Бор.

Напомним, ранее сообщалось, что у Нижегородской канатки откроется новый пункт вакцинации от Covid-19.

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