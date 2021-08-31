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Иностранцев в Нижегородской области начали прививать от коронавируса

Платная вакцинация иностранцев от COVID-19 стартует в последний день лета, а именно — с 31 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

 

  • Фото: Shutterstock.com

     

«С 31 августа начинаем вакцинацию иностранных граждан. Вакцинация будет осуществлена с использованием препарата "Спутник лайт". Вакцинация будет проходить на платной основе», — отметил министр.

В Нижнем Новгороде будут работать два пункта вакцинации для иностранцев, в области можно будет привиться — в Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Выксе, Кстове, Городце, в Павлове и в городе Бор.

Напомним, ранее сообщалось, что у Нижегородской канатки откроется новый пункт вакцинации от Covid-19.

 

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