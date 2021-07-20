Нижегородские ученые создают биочип для выявления коронавируса

С помощью новой разработки в условиях лаборатории можно будет обнаружить наличие вируса в — мокроте, крови, бронхоальвеолярном лаваже и слюне. Ученые отмечают, что чип не будет вживляться в человека.

«Он выглядит, как небольшая пластина размером 25 на 75 миллиметров, на которой искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять "генетический портрет" возбудителей внебольничных пневмоний», — добавили специалисты.

Также, в институте проводятся исследования по разработке прототипа вакцины против коронавируса. Для этого используют авторскую молекулярную платформу, представляющую собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. В будущем ее смогут использовать для вакцинации детей и пожилых людей.

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Фото: pexels