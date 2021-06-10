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Три штамма коронавируса выявили в Нижегородской области

Южноафриканский, британский и индийский штаммы Covid-19 обнаружены в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

 

По его словам, в регионе циркулируют Британский, Индийский и Южноафриканский штаммы коронавирусной инфекции, а рост заболеваемости Covid-19 приводит к увеличению смертности.

Ранее Нижегородский минздрав сообщил о росте заболеваемости Covid-19 в регионе. Также, сервис «Яндекс.Карты» создал карту пунктов вакцинации от коронавируса в Нижегородской области.

 

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Фото: pexels

 

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