В Нижегородской области наблюдается подъем заболеваемости Covid-19

Нижегородский Минздрав сообщает о подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом написал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.
По его словам, ковидный фонд пополнен 300 койками, в больницах развернуты дополнительные места.
«Идет подъем заболеваемости, — написал Мелик-Гусейнов. — Всех прошу сделать прививки».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Он заработает на базе женской консультации Московского района.
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Фото: pexels
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