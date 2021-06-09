В Нижегородской области наблюдается подъем заболеваемости Covid-19

По его словам, ковидный фонд пополнен 300 койками, в больницах развернуты дополнительные места.

«Идет подъем заболеваемости, — написал Мелик-Гусейнов. — Всех прошу сделать прививки».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Он заработает на базе женской консультации Московского района.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels