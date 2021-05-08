Нижегородские пункты вакцинации от Covid-19 появились в «Яндекс.Картах»

Сервис «Яндекс.Карты» создал карту пунктов вакцинации от Covid-19 в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По словам министра, теперь нижегородцы могут найти на карте ближайший к дому пункт, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. На схеме они обозначены синим кругом с белым крестом. Чтобы найти пункты вакцинации, нужно зайти на «Яндекс.Карты» и в поиске ввести «Пункт вакцинации от Covid-19».
«Теперь можно найти ближайший к дому пункт», — добавил Давид Мелик-Гусейнов.
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