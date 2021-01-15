Нижегородский минздрав опубликовал полный список пунктов вакцинации от Covid–19

На сайте нижегородского минздрава опубликован обновленный список пунктов для вакцинации. Всего в регионе работает 35 прививочных пунктов, 12 из них — в Нижнем Новгороде.
Сейчас в Нижегородской области открыли запись для всех желающих сделать прививку от Covid–19. До конца января в регион поступит более 150 тысяч доз вакцин от коронавируса.
На сайте нижегородского минздрава опубликован обновленный список пунктов для вакцинации.
- «Городская больница №28» Московского района
- «Городская больница №33» Ленинского района
- «Городская клиническая больница №10»
- «Городская клиническая больница №12» Сормовского района
- «Городская клиническая больница №38»
- «Городская клиническая больница №40» Автозаводского района
- «Городская клиническая больница №7»
- «Городская поликлиника №21» Нижегородского района
- «Городская поликлиника №4» Канавинского района
- «Городская поликлиника №51» Канавинского района
- «Городская поликлиника №7» Нижегородского района
- «Городская клиническая больница № 34» Советского района
Кроме того, в Нижегородской области прививку можно будет сделать в центральных больницах Балахнинского, Борского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Володарского, Ветлужского, Княгининского, Ковернинского, Кулебакского, Лукояновского, Павловского, Первомайского, Перевозского, Сосновского, Сеченовского, Спасского, Шатковского и Лысковского районов. Также в Уразовской и Кстовской больницах, центральной больнице Арзамаса и в больницах Дзержинска №1 и №2.
В ближайшее время планируется открыть такие пункты во всех районах области.
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Фото: pexels.
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