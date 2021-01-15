Нижегородский минздрав опубликовал полный список пунктов вакцинации от Covid–19

Сейчас в Нижегородской области открыли запись для всех желающих сделать прививку от Covid–19. До конца января в регион поступит более 150 тысяч доз вакцин от коронавируса.

На сайте нижегородского минздрава опубликован обновленный список пунктов для вакцинации.

«Городская больница №28» Московского района

«Городская больница №33» Ленинского района

«Городская клиническая больница №10»

«Городская клиническая больница №12» Сормовского района

«Городская клиническая больница №38»

«Городская клиническая больница №40» Автозаводского района

«Городская клиническая больница №7»

«Городская поликлиника №21» Нижегородского района

«Городская поликлиника №4» Канавинского района

«Городская поликлиника №51» Канавинского района

«Городская поликлиника №7» Нижегородского района

«Городская клиническая больница № 34» Советского района

Кроме того, в Нижегородской области прививку можно будет сделать в центральных больницах Балахнинского, Борского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Володарского, Ветлужского, Княгининского, Ковернинского, Кулебакского, Лукояновского, Павловского, Первомайского, Перевозского, Сосновского, Сеченовского, Спасского, Шатковского и Лысковского районов. Также в Уразовской и Кстовской больницах, центральной больнице Арзамаса и в больницах Дзержинска №1 и №2.

В ближайшее время планируется открыть такие пункты во всех районах области.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels.