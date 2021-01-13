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  • Здоровье

В Нижегородской области открылась запись на вакцинацию от Covid–19

Сегодня, 13 января, открылась запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области в социальных сетях.

 

Глеб Никитин сообщил, что подать заявку на получение вакцины «Спутник V» можно на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области с 13 января.

«Очередь из первоочередных категорий уже сформирована, поэтому можем начинать записывать всех, кто хочет привиться. Как только вакцины прибудут, записавшихся будут приглашать», — отметил глава региона.


 

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Фото: pexels.

 

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