В Нижегородской области открылась запись на вакцинацию от Covid–19

Глеб Никитин сообщил, что подать заявку на получение вакцины «Спутник V» можно на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области с 13 января.

«Очередь из первоочередных категорий уже сформирована, поэтому можем начинать записывать всех, кто хочет привиться. Как только вакцины прибудут, записавшихся будут приглашать», — отметил глава региона.





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Фото: pexels.