В Нижегородскую область поступит более 150 тысяч доз вакцин от COVID-19

«Мы значительно увеличим охват вакцинацией. Сейчас приоритетное право имеют те, кто относится к группам риска: медицинские и социальные работники, учителя и волонтеры», — отметил глава Нижегородского региона.

Кроме того, российский Минздрав расширил возрастные рамки применения вакцины.

«Теперь ее можно ставить и людям старшего возраста. Победа над инфекцией совсем близко. Для этого надо сформировать коллективный иммунитет», — добавил губернатор.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что подать заявку на получение вакцины «Спутник V» можно на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области с 13 января.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.