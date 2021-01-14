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В Нижегородскую область поступит более 150 тысяч доз вакцин от COVID-19

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в социальных сетях о поступлении 150 тысяч доз вакцин от коронавируса. Поставка придет в регион до конца января.

 

«Мы значительно увеличим охват вакцинацией. Сейчас приоритетное право имеют те, кто относится к группам риска: медицинские и социальные работники, учителя и волонтеры», — отметил глава Нижегородского региона.

Кроме того, российский Минздрав расширил возрастные рамки применения вакцины.

«Теперь ее можно ставить и людям старшего возраста. Победа над инфекцией совсем близко. Для этого надо сформировать коллективный иммунитет», — добавил губернатор.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что подать заявку на получение вакцины «Спутник V» можно на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области с 13 января.


 

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