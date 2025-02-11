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Заканчивается прием заявок на конкурс нового дизайна школьной формы

Ждем заявки от дизайнеров до 17 февраля. Эксперты выберут лучшие концепции коллекций для мальчиков и девочек в начальной и старшей школах. Приз за первое место – 300 тысяч рублей и возможность повлиять на современный стиль учеников.

Чтобы принять участие, нужно заполнить форму по ссылке. В жюри конкурса стилист и телеведущая, автор Всероссийского проекта «Министерство школьной моды» Лина Дембикова, директор «НН.Собака.ru» Илона Лапшина, заместитель губернатора Нижегородской‌ области Олег Беркович, школьник и финалист Голос.Дети Денис Макаров, супруга главы региона Екатерина Никитина, руководитель департамента FHUB Russia в Нижнем Новгороде Анна Боброва.

В рамках проекта участники уже побывали на «Первой ткацкой фабрике». Там они познакомились с технологиями инновационной площадки.

А о модных тенденциях в школьной форме рассказала Елена Письменская на лекции «Основные тренды: что выбирают клиенты».

Конкурс реализуется при поддержке проекта «Команда креативных практик».

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