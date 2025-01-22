В Нижнем стартует конкурс нового дизайна школьной формы

23 января идем на один из интенсивов образовательной программы конкурса «Основные тренды в школьной форме. Что выбирают клиенты» от Елены Письменской. Вместе с основателем консалтингового агентства Kids Fashion Retail и компании по развитию продаж на маркетплейсах Fashion Force разберемся в требованиях ГОСТ и родителей для школьной формы, проанализируем хиты специальной одежды по популярности и продажам и подробнее остановимся на требованиях к конкурсным работам. Вход свободный.

Еще в конце января участники проекта смогут посетить «Первую ткацкую фабрику». Дизайнеры познакомятся с особенностями производства тканей и пообщаются с директором и технологом инновационной площадки.



Конкурс реализуется при поддержке проекта «Команда креативных практик».