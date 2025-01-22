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В Нижнем стартует конкурс нового дизайна школьной формы

Эксперты выберут лучшие концепции коллекций для мальчиков и девочек в начальной и старшей школах. Приз за первое место – 300 тысяч рублей и возможность повлиять на современный стиль учеников. (Скоро поделимся всеми контактами и подробностями!)

В жюри конкурса стилист и телеведущая, автор Всероссийского проекта «Министерство школьной моды» Лина Дембикова, директор «НН.Собака.ru» Илона Лапшина, заместитель губернатора Нижегородской‌ области Олег Беркович, школьник и финалист Голос.Дети Денис Макаров, супруга главы региона Екатерина Никитина, руководитель департамента FHUB Russia в Нижнем Новгороде Анна Боброва. 

23 января идем на один из интенсивов образовательной программы конкурса «Основные тренды в школьной форме. Что выбирают клиенты» от Елены Письменской. Вместе с основателем консалтингового агентства Kids Fashion Retail и компании по развитию продаж на маркетплейсах Fashion Force разберемся в требованиях ГОСТ и родителей для школьной формы, проанализируем хиты специальной одежды по популярности и продажам и подробнее остановимся на требованиях к конкурсным работам. Вход свободный.

Еще в конце января участники проекта смогут посетить «Первую ткацкую фабрику». Дизайнеры познакомятся с особенностями производства тканей и пообщаются с директором и технологом инновационной площадки.

Конкурс реализуется при поддержке проекта «Команда креативных практик».

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Когда: 23 января в 12:00
Где: «Креативное пространство», Большая Покровская, 20 Б

Фото: архив героя

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