Образовательный интенсив конкурса по созданию нового дизайна школьной формы

Заглянули на лекцию «Основные тренды в школьной форме. Что выбирают клиенты». Вместе с основателем консалтингового агентства Kids Fashion Retail Еленой Письменской обсуждали, как сделать удобную, эстетичную форму, и чтобы она нравилась детям и родителям. А еще говорили про ГОСТы и тенденции в производстве школьной одежды (главные критерии – нетоксичность и хорошая терморегуляция).