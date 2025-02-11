Образовательный интенсив конкурса по созданию нового дизайна школьной формы

Заглянули на лекцию «Основные тренды в школьной форме. Что выбирают клиенты». Вместе с основателем консалтингового агентства Kids Fashion Retail Еленой Письменской обсуждали, как сделать удобную, эстетичную форму, и чтобы она нравилась детям и родителям. А еще говорили про ГОСТы и тенденции в производстве школьной одежды (главные критерии – нетоксичность и хорошая терморегуляция).
Эксперты индустрии, среди которых директор мультимедиа «НН.Собака.ru» Илона Лапшина, отберут лучшие работы дизайнеров региона. Заявки от участников начнут принимать с 1 февраля, все подробности на сайте конкурса.
Конкурс реализуется при поддержке проекта «Команда креативных практик».
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