Премьера «Золотого петушка», концерт Zoloto, праздничный пилатес в FUTURO, автофикшн-вечеринка в Milo Club: чем заняться в Нижнем с 7 по 11 марта

Диар лэдис, в эти выходные вообще все для вас: сначала окунаемся в сказочные миры под музыку Римского-Корсакова в Оперном или в волны чувствительно точного инди-попа (он же сексуальный бард-рок!) от Zoloto. В день «X» изучаем моду XIX века, закупаемся винтажем и запускаем радиозонд. Кода: выветриваем все чем отмечали на тренировке посреди музея и поем (только очень дружно!) «Владимирский централ» в ЦТМ.
7 марта
Премьера в театре оперы и балета
Ищем в себе Дадона с Шамаханской царицей на перепоставленной опере «Золотой петушок». 7, 8 и 9 марта следим за судьбой хорошо знакомых пушкинских героев в пространстве «смешения времен». Режиссер Ангелина Никонова (наше интервью с ней здесь) выстраивала концепцию постановки по последней фразе сказки: «Добрым молодцам урок». Ждем ироничную историю в дуэте с волшебством пушкинских миров под музыку Римского-Корсакова.
12+
|ул. Белинского, 59
Вечеринка в Milo club
7 марта в 20:00 смотрим уникальный сторителлинг-спектакль (9 историй!) от нижегородских литераторов под сет диджея Nazin. Магазин винила Wax.Only и проект «Художественный» создали литературно-музыкальную мастерскую, где любой мог зафиксировать на бумаге свои музыкальные воспоминания в жанре автофикшн: «Каждый текст — уникальный микромир и способ побыть свидетелем опыта другого человека, что обычно сложно сделать в шуме вечеринки». Срежиссировала спектакль Ангелина Засенцева из Санкт-Петербурга – актриса и автор проекта-номинанта «Золотой маски».
18+
|Зеленский съезд, 8
Концерт в Milo Concert Hall
7 марта в 19:00 отправляемся в инди-поп путешествие вместе с группой Zoloto во главе c ее фронтменом Владимиром Золотухиным. Знающие люди говорят, что он вернул бардовской песне секс и смысл. В новом шоу «Перевоплотиться» бэнд представит треки из одноименного свежего альбома и, конечно, хиты. Ждем западающие в душу мелодии и нежные аранжировки!
18+
|ул. Родионова, 4
8 марта
Праздничный вечер в «Заповедных кварталах»
8 марта в 18:00 в усадьбе Гусевых изучаем красоту как феномен повседневности вместе с историком Иваном Федоровым и парфюмером Эльнарой Подберезской. Поговорим про гардероб нижегородских модниц XIX и XIX веков, тренды, которые перекочевали в современный мир, а еще раскроем тайны ароматической «алхимии» – послушаем синтетические и натуральные ароматы вместе с профессионалом.
12+
|ул. Славянская 4
Экскурсия на Нижегородскую метеостанцию
8 марта в 13:30 благодаря «Городским экспедициям», наконец, узнаем почему «плачут небеса». Начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева расскажет, как профессионалы предсказывают будущее (не только с помощью градусников!) и как устроена метеорологическая сеть. А еще запустим радиозонд – шар с датчиками, который в небе раздувается до размеров двухэтажного дома.
12+
|место будет указано на электронном билете
Женский (и не только!) день в Ressource
8 марта обновляем весенний гардероб вместе с винтажками Сестра Сестра, Нечего Надеть и другими локальными брендами (например, хватаем пиджаки KZD от Димы Казаха). Потом можно и себя приукрасить новой тату от Артема Апова. Dropcolor превратит из вашей престарелой футбы тай-дай шедевр, а мастер Дима Кабанов погрузит в мозаичное искусство (можно будет легально поколотить плитку и забрать домой уникальный айтем). С 23:00 тут же празднуем под биты диджеев Lizzy, Vandalkdd и др.
18+
|Нижне-Волжская наб., 19/1
9 марта
Выставка-протест «Падаю» в «Терминале А»
В воскресенье исследуем выставку нижегородской художницы Кута (15 лет!). Ею она вдохновляет тех, кто хочет заниматься творчеством, но не всегда может передать свою задумку, будучи ограниченным рамками академизма. Практически все работы выставки — деконструкция учебного натюрморта, целенаправленная борьба с ним в разных техниках. Куратор проекта – художница Ваца.
12+
|Красная Слобода, 9А
Тренировка Forma в Futuro
9 марта в 10:00 вспоминаем, что скоро лето и фигура мечты сама себя не сделает! Вместе с тренером Машей Кошелевой растянем и укрепим мышцы пилатесом, 3D-движениями и приемчиками функционального тренинга. Будем в ресурсе, потоке, балансе и одной из самых красивых исторических локаций города.
18+
|ул. Рождественская, 6
Спектакль в ЦТМ
9 марта в 19:00 смотрим нашумевшую постановку «Катапульта» по пьесе драматурга из Беларуси Дмитрия Богославского. Узнаем историю Вадика, вынужденного бороться с сомнениями, женщинами и испытаниями судьбы. Уникальный опыт обеспечен – в самые напряженные сцены драмы постоянно врываются нестареющие шлягеры в исполнении музыкальной группы «Катапульта». Включается свет, начинает играть гитара, а актер и основатель ЦТМ Евгений Пыхтин поет «Владимирский централ»!
18+
|ул. Варварская, 32
Фото: пресс-служба Нижегородского театра оперы и балета, соцсети Wax.Only, Александр Калинин для Cобака.ru, «Заповедные кварталы», Ирина Маслова, соцсети Ressource, Оксана Шверницкая
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