Премьера «Золотого петушка», концерт Zoloto, праздничный пилатес в FUTURO, автофикшн-вечеринка в Milo Club: чем заняться в Нижнем с 7 по 11 марта

Диар лэдис, в эти выходные вообще все для вас: сначала окунаемся в сказочные миры под музыку Римского-Корсакова в Оперном или в волны чувствительно точного инди-попа (он же сексуальный бард-рок!) от Zoloto. В день «X» изучаем моду XIX века, закупаемся винтажем и запускаем радиозонд. Кода: выветриваем все чем отмечали на тренировке посреди музея и поем (только очень дружно!) «Владимирский централ» в ЦТМ.