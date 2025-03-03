Ангелина Никонова: «Я умираю от счастья, когда артисты на репетициях начинают петь»

Как вы привыкли работать с музыкой в кино? Кирилл Серебренников, например, считает, что «кино без музыки делать тяжелее и “честное” кино должно быть без музыки, чтобы она не перекрывала и не прикрывала его».



Я свой первый фильм («Портрет в сумерках». – Прим. ред.) сделала без музыки. Поставила себе задачу наладить эмоциональный диалог со зрителем и достучаться до максимального количества эмоций зрителя без этого вспомогательного инструмента. И, слава богу, у меня получилось.



Люди, не посвященные в закулисье кино и театра, видят разницу между ними на уровне процессов – в театре много раз одно и то же, в кино много дублей, но быстро. В чем отличие съемок фильма и работой над театральной постановкой для вас?

В кино как режиссер ты контролируешь все. Сразу понимаешь, какой фрагмент какого дубля ты возьмешь в монтаж. Потом доводишь всё до совершенства. И по большому счету на премьере фильма я уже знаю реакцию зрителей: где заплачут, где засмеются, где напрягутся. Театр – это живой организм. После премьеры спектакль начинает жить своей жизнью, и ты никак не можешь на это повлиять.



Сначала мы с художником-постановщиком и сценографом прорабатываем визуал, я вкладываю в него все смыслы и подтексты, которые мне важны для истории, героев и настроения. Потом два месяца репетируешь, работая в условиях, где все очень символично. Символичный знак дерева или какая-то картонка вместо стены. И все артисты в своей одежде. Большинство из них берегут голоса и шепчут, вместо того чтобы петь. И моя задача как режиссера – сделать так, чтобы родилось волшебство. И если даже в таких условиях произведение «летит» – я спокойна.