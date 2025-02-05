«Золотого петушка» в Оперном поставит «фон Триер в юбке»: первая премьера этого года (юбилейного для театра!) запланирована на март

Режиссер проекта Ангелина Никонова. За жесткость ее первой кинокартины «Портрет в сумерках» (премия Кинотавра) коллеги сравнивали ее с фон Триером. Один из последних больших фильмов Никоновой драма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с Исаковой и Горчилиным в главных ролях. На оперной сцене она дебютировала («с огромным успехом») в 2023 году в Гамбурге постановкой «Леди Макбет Мценского Уезда» на музыку Шостаковича. «Золотой Петушок» Никоновой будет про духовную борьбу с искушениями и губительными страстями: «Важно, чтобы современный зритель мог вынести из постановки тот самый урок, к которому призывает добрых молодцев один из главных героев сказки Пушкина — Звездочёт. И хотя действие происходит в некоем безвременье, в главном герое Царе Додоне будет несложно узнать человека, разбогатевшего посредством компромиссов с совестью.

Заложенные в постановку серьезные смыслы завуалированы легкой сказочной и юмористической подачей, продиктованной музыкой Н. А. Римского-Корсакова. Волшебная атмосфера создается посредством декораций, костюмов, световых решений, хореографии и режиссуры».

Сценографом и художником по костюмам в постановке выступает выпускница британской высшей школы дизайна Варвара Тимофеева. Главные партии исполнят солистка Большого театра Венера Гимадиева и бас из «Геликон-оперы» Георгий Екимов.

Когда: 6-9 марта

Где: ул. Белинского, 59

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