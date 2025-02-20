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Уикенд

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NONOTAK в ЦЕХе*, Линч в «Кинофактуре», олени Никатина в «Терминале А», денди в НГХМ: чем заняться в Нижнем с 21 по 23 февраля

В этот уикенд (и во все предстоящие!) слушаемся Антона Павловича: «Не будьте кислы, как клюква. Будьте рахат-лукумом». В качестве подсластителей у нас лоск премьерной «Золушки» в новом прочтении (Гэтсби, привет!), добродушные олени с кинцуги-полотен Миши Никатина и открытие световых инсталляций франко-японского дуэта в ЦЕХе*. В образовательной части: просмотр и обсуждение «Синего бархата», лекции про старинные открытки и денди XIX века (вдохновляемся луками!).

21 февраля

Премьера в Театре оперы и балета

21 и 22 февраля в 18:30 дают комическую оперу Джоаккино Россини «Золушка». История о бедной девушке разворачивается в атмосфере эпохи Гэтсби. Ревущие 1920-е, лоск, блеск и хэппи энд – звучит как план на вечер!

12+
 

ул. Белинского, 59
  

Последние дни работы выставки в Арсенале

Ловим красивую парижскую жизнь за хвост (до 23 февраля!) экспозиции «Калейдоскоп французской жизни». Если вы еще не побывали (ну как же так!) – успеваете окунуться в праздные будни Парижа начала прошлого века: искусство, актрисы, куртизанки, гедонистический шик. Коллекция эксклюзивная и в следующий раз приедет к нам в лучшем случае лет через пять. 


18+
 

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Нижний Новгород, Кремль, 6)
  

 

Вечер Дэвида Линча в «Кинофактуре»

В эту пятницу на кинолектории в пространстве «Ничегострашного» вспоминаем маэстро сюрреалистических вселенных и смотрим его «Синий бархат» – гипнотический неонуар, перекроивший представления о жанре, сместив акценты с полицейских в шляпах на хладнокровных маньяков с ингаляторами. Подробнее здесь.  


18+
 

ул. Варварская 32 
  

22 февраля

Выставка в «Терминале А»

В эти выходные открывается экспозиция Миши Никатина о человеческой памяти и неразрывных связях человека с природой. Во время своих странствий по стране восходящего солнца художник изучал особенный колорит местного искусства. А теперь показывает в Нижнем работы в переосмысленной технике кинцуги и пейзажи, написанные по инструкциям японского словаря цвета (на островах им пользуются с начала прошлого века!). Выставка проходит при поддержке галереи «Объединение».

16+
 


Красная Слобода, 9А
  

Мастер-класс в «Швейцарии»

22 февраля в 14:15 погружаемся в историю старинных открыток вместе с Тимуром Хусяиновым. Заместитель декана факультета гуманитарных наук ВШЭ и автор проекта «Из Нижнего с любовью… | Прошлое в открытках» расскажет о том, «когда человечество придумало обмениваться открытыми письмами, почему слово "привет" писали не в начале сообщения, а в конце и как открытки помогают ученым изучать так называемую историю повседневности». Организатор лекции – проект «Тотальный диктант» 2025. Проверить свою грамотность можно будет уже 5 апреля по всей России. Подробнее здесь.  

16+

пр. Гагарина, 35/3, к1, «Территория эмоций»
  

Лекция в Cg+Studio

22 февраля в 16:00 творческое комьюнити Called a Garment зовет всех заглянуть по ту сторону фэшн съемок. Фотограф Артем Шагалкин (снимал для нас Марину Ладыгину, Алексея Пинаева, Александра Лаврова и не только) расскажет о секретах первоклассных кадров для лукбуков: как готовиться, как ставить свет, как обрабатывать и собирать финальный материал. Подробности здесь. 


16+
 


ул. Большая Покровская, 20Б
  

23 февраля

Выставка в ЦЕХе*

Франко-японский дуэт NONOTAK (художник-визуалист Ноэми Шипфер и архитектор-музыкант Таками Накамото) представляет три световые инсталляции. (Российская премьера!). Проект-путешествие LIGHT ISOLATION «исследует способность света вызывать эмоции и погружать зрителей в абстрактные, эфемерные пространства». 

В портфолио NONOTAK — значимые международные проекты: персональная выставка в Каннах, сет дизайн для кинофильма «Джон Уик 4», постоянная инсталляция в метро Токио. В России дуэт принимал участие в фестивале INTERVALS, представлял свои работы на биеннале «Искусство будущего» в МАММ.

6+
 

ул. Варварская, 32
  

 

Спектакль в ЦТМ

В это воскресенье идем на музыкальный спектакль-монолог «Вертинский» от независимого театра ТЧК в 13 романсах и бесчисленных историях из жизни феноменального шансонье. Погрузимся в атмосферу ревущих 1920-х, сумасшедшая какофония и контрасты которых делали его голос только заметнее. В главной роли — Константин Кибардин, за фортепьяно — Александр Кондауров.

18+
 

ул. Варварская, 32
  

Лекция в НГХМ

23 февраля в 14:00 учимся одеваться как лондонские денди. Узнаем, как с помощью часов и брелоков, бутоньерок и других аксессуаров мужчины показывали статус в XIX веке. «И второстепенных деталей здесь быть не могло, образ должен был быть безупречен. Но не зря же говорят, что истина – в деталях…» . 

12+
 

Верхневолжская набережная, 3
  

Фото: сайт Театра оперы и балета, пресс-службы «Терминала А», РМФ и ЦЕХа*, архив редакции.

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