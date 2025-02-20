NONOTAK в ЦЕХе*, Линч в «Кинофактуре», олени Никатина в «Терминале А», денди в НГХМ: чем заняться в Нижнем с 21 по 23 февраля

В этот уикенд (и во все предстоящие!) слушаемся Антона Павловича: «Не будьте кислы, как клюква. Будьте рахат-лукумом». В качестве подсластителей у нас лоск премьерной «Золушки» в новом прочтении (Гэтсби, привет!), добродушные олени с кинцуги-полотен Миши Никатина и открытие световых инсталляций франко-японского дуэта в ЦЕХе*. В образовательной части: просмотр и обсуждение «Синего бархата», лекции про старинные открытки и денди XIX века (вдохновляемся луками!).
21 февраля
Премьера в Театре оперы и балета
21 и 22 февраля в 18:30 дают комическую оперу Джоаккино Россини «Золушка». История о бедной девушке разворачивается в атмосфере эпохи Гэтсби. Ревущие 1920-е, лоск, блеск и хэппи энд – звучит как план на вечер!
12+
|ул. Белинского, 59
Последние дни работы выставки в Арсенале
Ловим красивую парижскую жизнь за хвост (до 23 февраля!) экспозиции «Калейдоскоп французской жизни». Если вы еще не побывали (ну как же так!) – успеваете окунуться в праздные будни Парижа начала прошлого века: искусство, актрисы, куртизанки, гедонистический шик. Коллекция эксклюзивная и в следующий раз приедет к нам в лучшем случае лет через пять.
18+
|Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Нижний Новгород, Кремль, 6)
Вечер Дэвида Линча в «Кинофактуре»
В эту пятницу на кинолектории в пространстве «Ничегострашного» вспоминаем маэстро сюрреалистических вселенных и смотрим его «Синий бархат» – гипнотический неонуар, перекроивший представления о жанре, сместив акценты с полицейских в шляпах на хладнокровных маньяков с ингаляторами. Подробнее здесь.
18+
|ул. Варварская 32
22 февраля
Выставка в «Терминале А»
В эти выходные открывается экспозиция Миши Никатина о человеческой памяти и неразрывных связях человека с природой. Во время своих странствий по стране восходящего солнца художник изучал особенный колорит местного искусства. А теперь показывает в Нижнем работы в переосмысленной технике кинцуги и пейзажи, написанные по инструкциям японского словаря цвета (на островах им пользуются с начала прошлого века!). Выставка проходит при поддержке галереи «Объединение».
16+
Красная Слобода, 9А
Мастер-класс в «Швейцарии»
22 февраля в 14:15 погружаемся в историю старинных открыток вместе с Тимуром Хусяиновым. Заместитель декана факультета гуманитарных наук ВШЭ и автор проекта «Из Нижнего с любовью… | Прошлое в открытках» расскажет о том, «когда человечество придумало обмениваться открытыми письмами, почему слово "привет" писали не в начале сообщения, а в конце и как открытки помогают ученым изучать так называемую историю повседневности». Организатор лекции – проект «Тотальный диктант» 2025. Проверить свою грамотность можно будет уже 5 апреля по всей России. Подробнее здесь.
16+
|пр. Гагарина, 35/3, к1, «Территория эмоций»
Лекция в Cg+Studio
22 февраля в 16:00 творческое комьюнити Called a Garment зовет всех заглянуть по ту сторону фэшн съемок. Фотограф Артем Шагалкин (снимал для нас Марину Ладыгину, Алексея Пинаева, Александра Лаврова и не только) расскажет о секретах первоклассных кадров для лукбуков: как готовиться, как ставить свет, как обрабатывать и собирать финальный материал. Подробности здесь.
16+
ул. Большая Покровская, 20Б
23 февраля
Выставка в ЦЕХе*
Франко-японский дуэт NONOTAK (художник-визуалист Ноэми Шипфер и архитектор-музыкант Таками Накамото) представляет три световые инсталляции. (Российская премьера!). Проект-путешествие LIGHT ISOLATION «исследует способность света вызывать эмоции и погружать зрителей в абстрактные, эфемерные пространства».
В портфолио NONOTAK — значимые международные проекты: персональная выставка в Каннах, сет дизайн для кинофильма «Джон Уик 4», постоянная инсталляция в метро Токио. В России дуэт принимал участие в фестивале INTERVALS, представлял свои работы на биеннале «Искусство будущего» в МАММ.
6+
|ул. Варварская, 32
Спектакль в ЦТМ
В это воскресенье идем на музыкальный спектакль-монолог «Вертинский» от независимого театра ТЧК в 13 романсах и бесчисленных историях из жизни феноменального шансонье. Погрузимся в атмосферу ревущих 1920-х, сумасшедшая какофония и контрасты которых делали его голос только заметнее. В главной роли — Константин Кибардин, за фортепьяно — Александр Кондауров.
18+
|ул. Варварская, 32
Лекция в НГХМ
23 февраля в 14:00 учимся одеваться как лондонские денди. Узнаем, как с помощью часов и брелоков, бутоньерок и других аксессуаров мужчины показывали статус в XIX веке. «И второстепенных деталей здесь быть не могло, образ должен был быть безупречен. Но не зря же говорят, что истина – в деталях…» .
12+
|Верхневолжская набережная, 3
Фото: сайт Театра оперы и балета, пресс-службы «Терминала А», РМФ и ЦЕХа*, архив редакции.
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