NONOTAK в ЦЕХе*, Линч в «Кинофактуре», олени Никатина в «Терминале А», денди в НГХМ: чем заняться в Нижнем с 21 по 23 февраля

Ловим красивую парижскую жизнь за хвост (до 23 февраля!) экспозиции «Калейдоскоп французской жизни». Если вы еще не побывали (ну как же так!) – успеваете окунуться в праздные будни Парижа начала прошлого века: искусство, актрисы, куртизанки, гедонистический шик. Коллекция эксклюзивная и в следующий раз приедет к нам в лучшем случае лет через пять.



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