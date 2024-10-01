Знакомьтесь, Алексей Пинаев

Та «русская волна» принесла в мировую моду много девушек-моделей из России, а вот парней почти не было. Почему?

Потому что в бизнесе в принципе работало мало парней. Да и те пацаны, которые были, отставали от европейских: фактура не соответствовала. Однажды в Москву приезжал фотограф из Нью-Йорка, с которым я работал на Vogue, для него устроили кастинг: пришли парни, среди них много моих знакомых, и ни один не подошел – он вновь решил снимать меня. Но я сейчас не очень слежу за модельными бордами, возможно, появились заметные модели-мужчины.

Почему такой дефицит парней?

Не идут. Когда я езжу по стране, то скаутским взглядом вижу подходящих пацанов, но их нужно долго уговаривать. Кстати, с девчонками точно такая же ситуация. В нулевые, когда я начинал, все охотно шли в модели: люди были бедные, голодные. Но уже в десятые, когда я открыл свое модельное агентство, все изменилось. Находишь подходящую девочку, а она хочет сначала окончить учебу. Но после института ей будет уже 22, для старта карьеры это очень поздно, моделей растят лет с 15.

То есть рост благосостояния мешает модельному бизнесу?

Получается, что да. Вообще модельная жизнь – это не кайф. Тратишь годы, чтобы прорваться, живешь на копейки, которые выдает модельное агентство. Со стороны может казаться, что карьера продвигается: публикации в журналах, показы, рекламные кампании, а человек все равно в минусе. Я долго сотрудничал с самым успешным агентством Токио и видел, какие модели там работали. Однажды приехал парень из Лондона, известная модель, Prada boy: в декабре на нем была маечка и драные кеды, и это не стиль у него такой, просто денег нет.

А люди смотрели отчеты с Недель мод и подражали стилю моделей…

Марк Джейкобс в нулевые поднялся на этой волне. Модели приходили к нему на кастинг в рваных джинсах и папином кардиганчике, а он этот лук выпустил у себя в коллекции. Потом похожий кардиган Marc Jacobs стоил минимум 400 долларов. Пацаны ругались: он нас копировал, но в свое шоу не взял!