Марина Ладыгина: «Что может быть лучше, чем котлета с пюре!»

«Шеф обошел весь Авиньон в поисках лучшего нисуаза»

Как приходят идеи новых проектов?

От внутреннего ощущения, что мне чего-то не хватает. Например, французской кухни, она в городе почти не представлена. Так появилось TT bistro. Его шеф-повар, мой муж Дмитрий Степанов, влюблен во Францию, он стажировался в лучшем ресторане Авиньона, в мишленовском La Mirande. Мы вместе там отдыхали, и это была моя первая поездка в Европу. Я увидела настоящий Прованс: была на местных фермерских рынках, на виноградниках Шатонеф-дю-Пап, вина из которого, кстати, сейчас есть в нашей энотеке, конечно же, зашла и в LaMirande. И когда мы нашли помещение в старом доме на Черном пруду, возникла идея открыть там бистро. Она сразу вызвала энтузиазм и у меня, и у всей команды.

Почему именно бистро, а не ресторан?

Исходя из возможностей помещения – оно ведь небольшое, у нас достаточно плотная посадка. Я думаю, что ресторан требует больше воздуха и пространства между столами. Хотелось создать место на каждый день, не для особого повода.

Но, кстати, это как раз очень по-французски. Даже в дорогих парижских ресторанах можно увидеть маленькие столики, которые близко стоят друг к другу…

А еще, например, во Франции рестораны закрываются на обед, с 14 до 16 они не работают, и у нас даже была мысль сделать так же. Но я понимаю, что если русский человек один раз дернет ручку двери, а она закрыта, он, скорее всего, туда больше не вернется. Мы не хотим терять гостей. Поэтому создали место, куда можно запросто забежать с улицы, и не один раз за день, и где тебя быстро и вкусно накормят.

Нисуаз у вас такой же, как в Ницце?

Про этот салат у меня есть отдельная история. Мой муж во время своей авиньонской стажировки обошел все местные заведения в поисках лучшего нисуаза, ведь это настоящий символ прованской кухни! Хотел узнать, какой же он. И самый вкусный нашел в совершенно невзрачном заведении, которое даже и не было рестораном. А если говорить о нашем меню, конечно, очень сложно повторить французские блюда – другие продукты, к тому же мы должны адаптироваться к русскому вкусу. Мы открывали бистро в марте 2022 года, когда привезти продукты из-за границы стало сложно. Откуда тогда брать анчоусы? Так у нас появился нисуаз с черноморской хамсой. «Павловский петух в Бордо» – это наша версия французского «кок-о-ван», петуха в вине, мы готовим его из отечественной птицы. Сейчас это общий тренд российской гастрономии – готовить из локальных продуктов, но по иностранным техникам. Тренд не новый, давайте вспомним историю: русская кухня всегда вдохновлялась французской.