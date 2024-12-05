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Уикенд

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Кабаре-утренник в ЦТМ, парижские нравы в афишах Арсенала и цвет креатива в «Маяке»: чем заняться в Нижнем с 6 по 8 декабря

Поздравляем, сегодня вам выпал антихтонный флеш-рояль – не перечьте судьбе и отправляйтесь на духоподъемный благотворительный аукцион в «Чихо» – и коллекционером станете (ну наконец-то!), и животным поможете. После добрых дел можно расслабиться на кинопоказе в «ТЕМП воздух» или выставке французского рекламного плаката в Арсенале (куртизанки, вино и никакого кипячения!). Напоследок разрешается похохотать на уморительной предновогодней буффонаде от Авабуки и его подельников.

6 декабря

Российская креативная неделя в академии «Маяк»

6 декабря прокачиваем хард и софт скиллы по-максимуму – на форуме соберутся топовые дизайнеры, архитекторы, литературоведы и не только. Среди спикеров – директор «НН.Собака.ru» Илона Лапшина, арт-директор VK Оля Мокеева и учредитель ораторской школы МГИМО Алиса Старовойтова. В планах подискутировать о нейросетях как помощнике в коммуникациях и цифровизации в искусстве. Подробности и форма для регистрации здесь.

14+

ул. Нижне-Волжская набережная, д.11
  

Пятничные сеты в «Селедке и кофе»

6 декабря в 22:00 берем лучшее от местной коктейльной карты, чтобы затанцевать бар полностью. Начнем музыкотерапию с битов Vaneela (в народе Иван Сергунин – coоснователь агентства Narrators), продолжим сочными вайбами от Lizzy.

18+

Ул. Рождественская, 19
  

7 декабря

Арт-маркет в пространстве «Ничего страшного»

7 декабря с 17:00 арт-пространство «Ничего страшного» устраивает маркет работ 18 нижегородских авторов с элементами фуршет-шантана. Что до художеств, будет и экзистенциальное, и созерцательное, и заостренные женские образы, и натюрморт с килькой, и водочная пастель! И даже портрет дорогого «Нижполиграфа» - лучшее украшение любой стены.

18+
 

ул. Варварская, 32
  

 

Благотворительный аукцион в «Чихо»

7 декабря в 15:00 можно будет приобрести один из принтов художницы Полины Стриж (совсем недавно открывали ее собачью выставку в Terminal A) и помочь подопечным проекта «Угол».  Все работы вдохновлены песиками и котиками сотрудников китайской закусочной. Обещают также беспроигрышную лотерею, дроп тематического зина и лекции от зоопсихологов. Подробности ищите здесь.

16+

ул. Пискунова, 11
  

Кинопоказ в «ТЕМП воздух»

7 декабря в 20:00 забываем о мире реальном и погружаемся в историю любви и обмана на фоне аукционных перипетий – смотрим психологический триллер «Лучшее предложение» режиссера Джузеппе Торнаторе. Фильм называют переосмыслением хичкоковского «Головокружения». Спойлерить не будем, но готовьтесь учиться отличать оригиналы от подделок – и не только в искусстве. Вход свободный.

18+ 

Георгиевский съезд, 44
  

Мастер-класс в Brera

7 декабря в 13:30 создадим новогоднюю рамку из веточек в форме окошка, а затем украсим ее еловыми ветками, шишками, шариками, ягодами и листиками. В общем, прорубим окно в Новый год! С таким панно любой дом, конечно, сильно прибавит в объеме праздничного настроения.

6+

ул. Пискунова, 18А
  

8 декабря

Выставка «Калейдоскоп французской жизни» в Арсенале

Все воскресенье рассматриваем литографированные афиши XIX – начала XX веков. Новый проект Пушкинского музея эксклюзивный — плакаты требуют особых условий экспонирования и хранения, поэтому снова их увидеть можно будет только через 5 лет! На выставке представлены работы Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мухи, «отца» современного плаката Жюля Шере, карикатуриста Адольфа Вийетта и многих других. Все подробности здесь 

18+
 

Кремль, 6
  

Клоунада в ЦТМ

8 декабря в 18:00 отправляемся на клоунский квартирник «Зимовник». Главными героями кабаре-шоу станут танцор и клоун Авабука (Павел Алехин), актер и мим Евгений Чумак, артистка цирка Ольга Скрипачева и актриса театра и кино Мария Галкина. В программе: клоунские репризы, музыка, трюки и пародии. «Когда клоуны собираются вместе, происходит что-то  невероятное. Ведь клоуны, по словам Славы Полунина, — это шпионы мира детского в мире взрослом. Клоуны — это волшебники, превращающие повседневность в праздник и разрешают всем вокруг быть странными, чудаковатыми, смешными». 

12+

ул. Варварская, 32
  

«TheatreHD: Мамма мимо! или Мюзикл пошёл не так» в «Седьмом небе»

В это воскресенье в 15:00 cмотрим мюзикл с нашим крашем Денисом Румянцевым (интервью лауреата премии ТОП50 читайте здесь). Авторы проекта соединили комедийный сюжет с мировыми хитами, и получилась вот такая история: «Директор камвольно-суконной фабрики из маленького городка может позволить себе любую прихоть. Например, подарить жене ее любимый мюзикл Mamma Mia! Просто нужно дать денег директору местного ДК, а тот подрядит существующий при нем народный театр. Режиссер и артисты с горящими глазами берутся за дело, однако заказчик не может остаться в стороне. Спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что выльются его пожелания». 

12+
 

ул. Бетанкура, 1
  

Фото: архив редакции, Кира Кирова, соц.сети «Чихо» и Brera, «Кинопоиск»

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