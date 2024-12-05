Кабаре-утренник в ЦТМ, парижские нравы в афишах Арсенала и цвет креатива в «Маяке»: чем заняться в Нижнем с 6 по 8 декабря

В это воскресенье в 15:00 cмотрим мюзикл с нашим крашем Денисом Румянцевым (интервью лауреата премии ТОП50 читайте здесь). Авторы проекта соединили комедийный сюжет с мировыми хитами, и получилась вот такая история: «Директор камвольно-суконной фабрики из маленького городка может позволить себе любую прихоть. Например, подарить жене ее любимый мюзикл Mamma Mia! Просто нужно дать денег директору местного ДК, а тот подрядит существующий при нем народный театр. Режиссер и артисты с горящими глазами берутся за дело, однако заказчик не может остаться в стороне. Спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что выльются его пожелания».

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