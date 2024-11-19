Котики, песики и как им помогать (и как их понимать!)

27 ноября в 19:00 идем на лекцию хозяйки «Угол НН» Олеси Филатовой «Инструкции к действию: как помочь животным пережить холода?». Разберемся, как построить утепленный домик для кошек, чем накормить разных животных в холода, узнаем все о подвалах (там ночуют бездомные котики!) и том, как бороться с закрытыми продухами.

4 декабря в 19:00 на практике научимся действовать в экстренных ситуациях (как помочь и не навредить животным, попавшим в беду) вместе с врачом интенсивной терапии ветеринарной клиники «Диплодок» Натальей Спириной.

11 декабря в 19:00 узнаем, как заводить второго питомца без домашних драм (и драк!). О строительстве крепкой звериной дружбы будет рассказывать специалист по поведению собак и дог-фитнес тренер Татьяна Брюхачева. А Олеся Филатова напомни, что программа «Временный дом» («Угол НН») позволяет прокачать навыки по уходу за несколькими питомцами сразу.

18 декабря в 19:00 вместе со специалистом по поведению и благополучию животных Айной Пахомовой и дог-фитнес тренером Татьяной Брюхачевой узнаем об особенностях языка кошек и собак и выстраивании гармоничных отношений с ними, а еще том, чем они похожи на людей.



Когда: 27 ноября — 28 декабря

Где: Креативное пространство на ул. Большой Покровской, 20б