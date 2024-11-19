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Общество

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Котики, песики и как им помогать (и как их понимать!)

Платформа помощи домашним животным «Угол НН» до конца года проведет несколько лекций и воркшопов в рамках своего нового просветительского проекта «Культура животных». В числе спикеров: ветеринар, дог-фитнес-тренер (!), кинолог, зоопсихолог и культуролог. На ближайших встречах будут рассказывать о том, как правильно помогать раненым животным, что можно сделать, чтобы помочь уличным собакам и кошкам пережить холода, и даже о лингвистике пушистых компаньонов. Вход свободный, по регистрации.

Организатор и модератор проекта – Олеся Филатова, руководитель «Угла НН», неутомимый человек с большим сердцем и наш друг (она, кстати, приходила к нам в подкаст «По-собачьи», выпуск можно посмотреть здесь, а послушать тут).

Олеся Филатова: «Животные, как и люди, заслуживают уважительного отношения, хороших условий содержания и защиты от жестокого обращения. То, как мы относимся к животным, отражает моральный уровень общества и способствует его гуманизации. Забота о благополучии животных снижает риск распространения болезней и паразитов, а ответственный уход за ними сокращает число нападений и травм. Именно культура и знания играют ключевую роль в поддержании и улучшении городской экосистемы».

27 ноября в 19:00 идем на лекцию хозяйки «Угол НН» Олеси Филатовой «Инструкции к действию: как помочь животным пережить холода?». Разберемся, как построить утепленный домик для кошек, чем накормить разных животных в холода, узнаем все о подвалах (там ночуют бездомные котики!) и том, как бороться с закрытыми продухами. 

4 декабря в 19:00 на практике научимся действовать в экстренных ситуациях (как помочь и не навредить животным, попавшим в беду) вместе с врачом интенсивной терапии ветеринарной клиники «Диплодок» Натальей Спириной.

11 декабря в 19:00 узнаем, как заводить второго питомца без домашних драм (и драк!). О строительстве крепкой звериной дружбы будет рассказывать специалист по поведению собак и дог-фитнес тренер Татьяна Брюхачева. А Олеся Филатова напомни, что программа «Временный дом» («Угол НН») позволяет прокачать навыки по уходу за несколькими питомцами сразу.

18 декабря в 19:00 вместе со специалистом по поведению и благополучию животных Айной Пахомовой и дог-фитнес тренером Татьяной Брюхачевой узнаем об особенностях языка кошек и собак и выстраивании гармоничных отношений с ними, а еще том, чем они похожи на людей.
 

Когда: 27 ноября — 28 декабря

Где: Креативное пространство на ул. Большой Покровской, 20б

Фото: архив пресс-службы

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